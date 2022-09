Tamperelainen vaatemerkki teki tärkeän aluevaltauksen Kiasmaan: Pispala Clothing luo museokaupalle oman kotimaisen taidevaatemalliston

Ensimmäisessä vaiheessa tuotteita tulee Kiasman kokoelmataiteilijoihin kuuluvilta Ninni Luhtasaarelta ja graffititaiteilija EGS:ltä.

Pispala Clothingin toimitusjohtaja Onni Ikonen kuvattiin marraskuussa 2021 päällään brändin college-paita, joka pohjautuu tamperelaisen kuvataiteilijan Iidu Tikkasen teokseen Creatures of the deep.

Tamperelainen taidevaatemerkki Pispala Clothing luo Nykytaiteen museo Kiasman museokauppaan oman kotimaisen taidevaate- ja tuotemalliston. Keväällä 2023 julkaistavaan ensimmäiseen mallistoon tulee tuotteita, joiden kuoseissa käytetään Tampereella vaikuttavan nykytaiteilijan Ninni Luhtasaaren ja graffititaiteilijana tunnetun EGS:n teoksia.

Taidevaatemallisto suunnitellaan yhdessä näiden Kiasman kokoelmataiteilijoiden sekä Pispala Clothingin muotisuunnittelijan Lauri Järvisen ja luovan johtajan Leena Haldinin kanssa. Jatkossa Pispala Clothingin on tarkoitus työstää Kiasmalle mallistoja kausittain.

Mikä? Pispala Clothing oy Tamperelainen vuonna 2021 perustettu taidevaatebrändi. Toimii Pyynikin uimahallin rakennuksessa, osoitteessa Pirkankatu 10, Tampere. Sai toimitilat kilpailun kautta osana Tampereen seudun kulttuuripääkaupunkihakua jatkavaa Operaatio Pirkanmaa -hanketta. Parhaillaan Pispala Clothingin galleriassa on esillä J.P Köykän näyttely Tuulta ja Tuulettomuutta. Tiloissa järjestetään myös pienimuotoisia live-keikkoja.

Pispala Clothing sai toimitilat Tampereen Pirkankadulta Operaatio Pirkanmaan Välitilat-hankkeen ansiosta. Tilassa on paitsi vaatekauppa, myös taidegalleria.

Pispala Clothingin toimitusjohtaja Onni Ikonen kuvaa yhteistyötä nuorelle yritykselle ja vaatemerkille merkittäväksi.

”Kasvanut ammattitaitoinen tiimimme tekee todella siistiä juttua, ja tämä yhteistyö tuo meille uudenlaisen näyttämön aivan Helsingin ytimessä. Yhteistyö on myös yksi harppaus kohti kansainvälisiä markkinoita”, sanoo Ikonen, joka on kiinnittänyt huomiota museokauppoihin myös omilla matkoillaan.

”Monesti museokaupat ovat kaupungin kiinnostavimpia liikkeitä.”

Kasvaneella tiimillä Ikonen tarkoittaa Pispala Clothingin vaatesuunnittelijaa ja luovaa johtajaa. Tamperelainen muotisuunnittelija Lauri Järvinen käyttää tuotannossaan ympäristöystävällisiä materiaaleja ja zero waste -leikkaustekniikkaa. Vaatetusalan artenomi ja graafisen suunnittelun ammattilainen Leena Haldin on työskennellyt ennen Pispalaa oman Haldin-brändin parissa.

EGS:n näyttely Göstassa

Vuonna 1987 syntynyt Ninni Luhtasaari on Pispalassa asuva kuvataiteilija ja muusikko. Luhtasaaren näyttely oli Pispala Clothingin galleriassa kesäkuussa, ja siitä heräsi idea tarjota Luhtasaari-tuotteita myös Kiasmalle.

Suomen tunnetuimpiin graffititaiteilijoihin kuuluvan EGS:n teoksia on ollut ympäri maailmaa, Tampereella muun muassa Galleria Himmelblaussa. Jo 1980-luvulla uransa aloittaneen, nimimerkin suojissa työskentelevän nimekkään taiteilijan tuorein näyttely, graffitimaalauksia, lasiveistoksia ja dokumenttielokuvaa esittelevä This Could Go on Forever avautuu Serlachius-museo Göstassa 24. syyskuuta ja on avoinna ensi kevääseen saakka.

Pispala Clothingin liikeideana on yhdistää taidetta arkipukeutumiseen. Unisex-vaatemerkin tavoitteena on nostaa esiin mielenkiintoisia taiteilijoita, ja kaupallistaa heitä laadukkaan ja vastuullisen muotibrändin muodossa.

Onni Ikosen mukaan Kiasman malliston tuotteet valmistetaan todennäköisesti pirkkalalaisen perheyrityksen Black Modan ompelimossa Portugalissa. Alkuvaiheessa Kiasmalle valmistetaan 6–10 tuotteen mallisto.

Uutta myös Kiasmalle

Myös Kiasmalle yhteistyö suomalaisen vaatemerkin kanssa on uudenlainen aluevaltaus.

”Taiteilija-teos-tuotteita meillä on ollut jo pitkään, mutta se, että luodaan lähituotantona kokonainen mallisto yhteistyössä kokoelmataiteilijoiden kanssa, on uudenlainen avaus ja Pispala Clothingilta ihanan innovatiivinen idea”, Kansallisgallerian myyntijohtaja Mari Alijoki sanoo.

Myös Kiasman museonjohtaja Leevi Haapala iloitsee museon mahdollisuudesta yhdistää nykytaide ja suomalainen vaatesuunnittelu. Kiasman museokauppa tekee yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa, ja laadukkailla museokaupoilla on kivijalkaputiikkien keskuudessa myös matkailullista merkitystä.

”Museokaupan valikoima on yleisölle tärkeä osa onnistunutta museokokemusta ja vaihtuvia näyttelyitä. Meillä on myös asiakkaita, jotka käyvät pelkästään siellä. Asiakkaita kiinnostavat vastuullisesti tuotetut ja kestävän kehityksen tuotteet ja totta kai tällaiset lähituotantona suunnitellut tuotteet”, myyntijohtaja Mari Alijoki sanoo.