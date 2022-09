Tamperelainen alttoviulisti Matilda Hyvönen valittiin tähtikapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen vetämään kansainväliseen orkesteriin

Nyt hän kertoo, miten pääsi orkesteriin mukaan ja millaisia harjoituspäivät ovat olleet. Lead!-orkesteri soittaa tiistaina Tampere-talossa.

Aamulehti

Mikä on orkesterisoitossa olennaista ja miten kasvattaa nuoria musiikinopiskelijoita ammatin saloihin? Siitä on paljolti kyse kapellinmestari Jukka-Pekka Sarasteen perustaman Lead! Foundationin toiminnassa. Hankkeen ajatuksena on tarjota nuorille muusikoille tukea oman uran luomiseen. Tähän liittyy parhaillaan menossa oleva kansainvälisen Lead!-orkesterin konserttikiertue, joka saapuu Tampere-taloon tiistaina 20.9.

Projekti on tuonut yhteen kolmen musiikkiyliopiston opiskelijoita: mukana ovat Sibelius-Akatemia, Haute école de musique Genevestä sekä singaporelainen Yong Siew Toh Conservatory of Music. Nuoret muusikot työskentelivät viikon tiiviisti Sarasteen ja kansainvälisten mentorien johdolla ennen sunnuntaina alkanutta kolmen konsertin kiertuetta. Ohjelman pääteokset ovat Sergei Prokofjevin Sinfonia concertante ja Pjotr Tšaikovskin 6. sinfonia. Sellosolistina on maineikas saksalaissellisti Alban Gerhardt.

Yksi orkesterin nuorista soittajista on Tampereelta kotoisin oleva alttoviulun opiskelija Matilda Hyvönen, 21. Millaisia harjoituspäivät ovat olleet?

”Tosi kivoja. Olen kyllä päässyt tekemään hienoa projektia. On mahtava tunne, kun elää orkesterissa keskellä musiikkia ja pääsee menoon mukaan. On myös ollut tärkeää saada henkilökohtaisia ohjeita huippusoittajilta. Oma valmentajani on ollut amerikkalainen alttoviulisti David Quiggle.”

Miksi lähdit mukaan tähän Lead!-orkesterin projektiin?

”Tämä antaa arvokkaan mahdollisuuden päästä soittamaan iso ohjelma ison orkesterin kanssa. On myös hienoa päästä tekemään kansainvälistä yhteistyötä. Samalla tämä projekti on osa opintojani, joten tästä saa myös opintopisteitä.”

Miten soittajat valittiin?

”Osittain oli koesoitto, osin pyydettiin mukaan. Minut pyydettiin mukaan. Alttoviuluryhmässä on kolme Sibelius-Akatemian opiskelijaa.”

Millaista on soittaa kokeneen Jukka-Pekka Sarasteen johdolla?

”Tosi innostavaa. Kaikesta huomaa, että häntä kiinnostaa tehdä yhteistyötä nuorten soittajien kanssa. Se huokuu hänen tavastaan ohjata meitä.”

Opiskelet nyt toista vuotta Sibelius-Akatemiassa kandidaatin tutkintoa varten. Missä aloitit musiikkiopintosi?

”Aloitin opintoni kuusivuotiaana Tampereella Pirkanmaan musiikkiopistossa, jossa opiskelin 14 vuotta, suurimman osan Tiina Kaukisen johdolla. Sain tehdä siellä monenlaista: kamarimusiikkia, osallistua kilpailuihin, soittaa orkesterissa ja olla solistina. Sieltä sai hyvät lähtökohdat jatkaa opintoja Sibelius-Akatemiassa. Olihan se iso hyppy lähteä heti ammattiopintoihin, mutta olen pärjännyt hyvin.”

Mihin tähtäät muusikon uralla?

”Orkesterimuusikon paikka houkuttelee tällaisen projektin myötä, mutta olen kokenut itseni aina enemmän opettajaksi. Mutta katsotaan sitten aikanaan, miten käy.”

Lead!-orkesteri soittaa Jukka-Pekka Sarasteen johdolla Tampere-talossa tiistaina 20.9. klo 19.