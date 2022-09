Millaisen vastaanoton Tuulensuun Palatsi on Tampereella saanut? – ”Kehittelemme Palatsista eri kohderyhmien tunnelmallista ja elämyksellistä illanvietto­paikkaa”

Pikkujoulukaudella on vapaana enää arki-iltoja.

Aamulehti

Miten yritykset ovat löytäneet uuteen alkuun ponnistaneen Tuulensuun Palatsin, Events Tampere -ohjelmatoimiston asiakkuuspäällikkö Anne Pesonen?

”Hyvin ja myös syksy näyttää erittäin hyvältä. Palatsissa on järjestetty eri kokoisia seminaareja, juhlaillallisia sekä yritysten vuosi- ja henkilöstöjuhlia. Vieraille esittelyjä pitäessäni huomaan, kuinka suurta ihastusta miljöö saa aikaan. Olemme saaneet kiitoksia siitä, että Palatsi on jälleen auki.”

Koska Palatsin pikkujoulukausi alkaa?

”7. päivä marraskuuta, ja viimeinen varaus on 17.12. Kaikki perjantait ja lauantait on jo varattu, mutta muita arki-iltoja on vielä vapaana.”

Millainen ohjelma kiinnostaa Tuulensuun Palatsin yleisöä, Tampere-talon liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen?

”Kulttuuritarjonta on otettu kevään noin kymmenen esityksen jälkeen hienosti vastaan. Suosittuja ovat olleet esimerkiksi Stand Up Klubi, burleski-illat sekä Maaret Kallion ja musiikkivieraan yhteisesiintymiset.

Mitä on luvassa tänä syksynä?

”Syksyllä on noin 30 esitysiltaa. Ne ovat monipuolinen kattaus teatteria, estradiviihdettä ja stand upia.”

Onko uusia kujeita suunnitteilla?

”Paljonkin. Saamme runsaasti uusia sisältöideoita ja kehittelemme Palatsista eri kohderyhmien tunnelmallista ja elämyksellistä illanviettopaikkaa. Lisäksi keväällä 2023 avataan Tuulensuun Palatsin historiaa esittelevä näyttely.”