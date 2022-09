Hannu Lindholm lavastaa Tampereelle vaikka Pariisin, sadan vuoden takaisen Kalevankankaan hautausmaan tai ikiliikkujan

Yli 50 vuotta kestäneen uran tehnyt Hannu Lindholm rakastaa työtään, joka on kuin sadusta. Siksi hän on niin hyvä.

Tampereen Työväen Teatterin lavastajan Hannu Lindholmin pitkän uran lavastuksia kuvina ja pienoismalleina on esillä TTT:n lämpiössä. Kekseliäs Lindholm on esteetikko ja unelmatyössään.

Aamulehti

Hannu Lindholm on valloittava tyyppi ja lavastajana niin järjettömän hyvä, että tietää sen oikein hyvin itsekin. Ilman omakehua ja turhaa vaatimattomuutta, 1960-luvulla alkaneen pitkän uransa jälkeenkin hän edelleen palaa intoa ja täyttä tarmoa.

Tämän huomaa, kun kysyy, mikä on hänen lavastuksistaan oma suosikki. Mikä on onnistunut poikkeuksellisen erinomaisesti?

”No tämä ja tämä..., Lindolm viittoilee ja juoksee pitkin TTT:n lämpiössä avautuvan näyttelynsä pienoismalleja. ”Vaikea sanoa yhtä, kun kaikki mun lavastukset ovat niin perhanan hyviä. Mun uranihan on kuin sadusta!”

Suoraan syvään päähän

Satu alkoi, kun Lindholm 17-vuotiaana nuorena pyrki Suomen vanhimpaan taidekouluun, Turun piirustuskouluun. Pääsykokeiden jälkeen hän meni sydän läpättäen koululle katsomaan löytyykö oma nimi listalta, jossa oli kouluun valitut oppilaat. Ei löytynyt, ei löytynyt.

Hannu Lindholm on myös taidemaalari ja taitava piirtäjä. Hän sanoo uransa olleen kuin satua ja sadusta.

Satoi lunta, ja pettymys iski nuoren miehen mielen matalaksi raskailla räntähiutaleillaan.

”Sitten vasta huomasin koulun seinällä toisen ilmoituksen. Siinä luki nimeni. Otsikkona oli ’siirretään suoraan toiselle luokalle!’”

Yhteistyötä

Tampereella Hannu Lindholm tunnetaan ennen kaikkea yhteistyöstään ohjaaja ja näytelmäkirjailija Sirkku Peltolan kanssa. Yhteistyö näytelmien ja musikaalien tunnelmallisten ja tunneherkkien miljöiden, kohtausten ja silmänkääntöjen rakentajana on kestänyt jo 25 vuoden ajan.

Ohjaaja Sirkku Peltolalle Hannu Lindholm on ollut luottolavastaja. Kuvassa Tytöt 1918 -musikaalin lavastuksen pienoismalli.

Yhtä intensiivinen yhteistyö Lindholmilla on pukusuunnittelija Marjaana Mutasen kanssa. Tuorein esimerkki on luvassa TTT:n syksyn musikaalissa Momentum 1900, joka vie Pariisin maailmannäyttelyyn. Peltolan musikaalissa on Mutasen puvustus ja Lindholmin lavastus.

Tärkeistä ihmisistä urallaan Lindholm muistaa myös Kansallisteatterin pääohjaaja Eugen Terttulan (1926–1988), joka kutsui Vaasassa työskennelleen nuoren lavastajan Helsinkiin lavastamaan ensin näytelmän Setšuanin hyvä ihminen, sitten kaikki muutkin näytelmänsä – eikä vain lavastamaan, vaan tekemään aluksi myös puvut.

Ensin pienoismalli

Hannu Lindholm tekee lavastuksistaan aina tarkan pienoismallin, eikä hän oikein ymmärrä, miten lavastuksia pystyisi muuten edes tekemään. Digitaalisesti suunnitellen, no jaa...

Lavastajana Lindholm on monipuolinen kuvataiteilija ja taidemaalari. Työssä tarvitaan piirustustaitoa, sillä varsinkin takavuosikymmeninä lavasteisiin maalattiin myös taustat interiööreineen ja maisemineen. Nykyään taustoissa käytetään paljon videoita.

Kun Hannu Lindholm vuonna 2003 sai näyttämötaiteen valtionpalkinnon hänen töitään kuvattiin näin: ”aina kekseliäs, riemullinen ja katsojalle oivalluksia antava”.

Näyttelyn yhdessä Lindholmin kanssa pystyttänyt Momentum-musikaalin taustatoimittaja Iiris Syrjä on tainnut keksiä salaisuuden Lindholmin taituruuden takana:

”Hannu Lindholmilla on aivan erityislaatuinen visuaalinen silmä. Kun hän puhuu lavastuksista, yksi lause toistuu hänen puheessaan: ’Sen täytyy olla kaunis!’”

Hannu Lindholmin mielestä kiihkeimmätkin työvuodet, jolloin hänen lavastuksiaan on saattanut olla useilla näyttämöillä eri puolilla Suomea samaan aikaan, ovat olleet ihanaa aikaa.