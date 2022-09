Jääbaletti piti esittää vuoden alussa Tampereella Nokia-areenassa. Koronarajoitusten vuoksi teos siirrettiin vuodella.

Vuodenvaihteessa Tampereella esitettävän Lumikuningatar-jääbaletin päätähti vaihtuu. Kilpauransa päättänyt taitoluistelija Laura Lepistö luistelee nimiroolin, sillä uransa päättänyt taitoluistelija Kiira Korpi jättäytyy tuotannosta pois.

Syyksi kerrotaan, että jääbaletin esitysaikataulu ei enää istu Korven kalenteriin, kun Lumikuningatarta jouduttiin koronan takia siirtämään vuodella eteenpäin. Jääbaletin oli tarkoitus saada kantaesityksensä tämän vuoden alussa.

Millainen osa lipuista on myyty, ohjelmapäällikkö Suvi Leinonen Tampere-talo oy:stä?

”Lippuja on myyty ja varattu yhteensä noin puolet, ja myynnissä meillä on noin 10 000 lippua per näytös ja niitähän on viisi.”

Lippuja on myyty Korven nimellä. Minkälainen aikataulusyy vaihtoi päätähden?

”Lippuja on myyty kokonaistuotannolla toki, ja Lumikuningatar-tuotannon nimellä. Edellisessä mainosilmeessä ovat toki olleet molemmat, ja nyt olemme siinä pisteessä, että muutoksesta voidaan tiedottaa.”

Millainen aikataulusyy hänellä on? Korpi on kuitenkin Tampereella, Pirkanmaalla ja Suomessa kova nimi.

”Niin, kuten myös Laura Lepistö. Hehän ovat molemmat niin kovin kannuksensa hankkineita upeita luistelijoita. Kiiran tarkempiin aikataulusyihin en voi ottaa kantaa.”

Laura Lepistö korvaa Kiira Korven Lumikuningatar-jääbaletin nimiroolissa.

Miten oletatte Korven jättäytymisen pois vaikuttavan lipunmyyntiin?

”En oleta sen vaikuttavan lipunmyyntiin varsinaisesti. Pidätämme toki oikeuden esiintyjävaihdoksiin, ja esiintyjävaihdokset eivät ole olleet korona-aikana mitenkään epätavallisia.”

”Olemme hyvin hyvin iloisia, että Laura on mukana tällä toisella kierroksella, ja soihdunvaihto heidän välillään on minun mielestäni hyvin luonteva.”

Mitä pettynyt Korpi-fani voi tehdä, jos hän haluaa eroon lipustaan?

”Lipun palauttamiseen ei ole mahdollisuutta, ja tämä johtuu toki siitä, että me pidätämme oikeuden esiintyjävaihdoksiin. Tämä on ihan tavallinen käytäntö, ja varmasti on tullut monille tutuksi korona-aikana, että esiintyjävaihdoksia saattaa tulla syystä tai toisesta.”