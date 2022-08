Animehahmot ja upeat asut valtaavat Tampereen viikonloppuna – Traconin puistojuhlaan on vapaa pääsy, luvassa musiikkia ja miekkailua

Roolipelitapahtuma Tracon pärähtää käyntiin viikonloppuna ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään 2.–4. syyskuuta Tampere-talossa. Tänä vuonna teemana on Muodonmuutos. Tapahtuma on loppuunmyyty, mutta Sorsapuiston ohjelmaan voi osallistua ilman ranneketta.

Aamulehti

Sorsapuistossa ja Tampere-talon lähistöllä voi pian bongata värikkäitä hahmoja ja näyttäviä cosplay-asuja. Tracon järjestään tulevana viikonloppuna kolmen vuoden tauon jälkeen. Teemana on Muodonmuutos.

Tampere-talon tapahtuma ja sen iltabileet on jo loppuunmyyty, mutta Sorsapuistossa kuka tahansa saa kierrellä katselemassa, kokeilemassa tai vain ihastelemassa. Kaikkiin puiston aktiviteetteihin voi osallistua ilman Traconin ranneketta. Siellä järjestetään keskustelufoorumien, fanikerhojen ja muiden yhteisöjen tapaamisia.

Paikalla on kaksi miittitelttaa, iso ja pieni. Lisäksi Tracon Live! -lavalla voi kuunnella ja katsella musiikki- ja tanssiesityksiä. Sorsapuistossa on luvassa bofferi- eli pehmomiekkailua, herkkukojuja ja myös animekauppa Urumin myyntipiste.

Muotinäytöksiä

Perjantaina Tracon Live! -lavalla Vhsipearl aloittaa esittämällä k-pop tanssiryhmä Twicen suurimpia hittejä tanssicovereina. Lavalle nousee myös Laceheart Idols ja sen jälkeen videopelimusiikkia esittävä 3xDMG.

Lauantaina luvassa on catwalk, jossa kuka vain pääsee esittelemään cosplay-asuaan, jos kilpaileminen ei tunnu oikealta. Kyseessä on matalan kynnyksen muotinäytös, johon voi osallistua itse tehdyllä tai ostetulla puvulla. Sunnuntaina puolestaan pääsee ihailemaan lolitojen muotinäytöstä. Lolita on japanilainen katumuotityyli, joka on saanut vaikutteita viktoriaanisen ajan pukeutumisesta ja rokokoosta. Muotinäytösten lisäksi luvassa on musiikkia laidasta laitaan.

Tapahtuma on ikärajaton, mutta kaikki ohjelmanumerot eivät sovi lapsille. Traconin järjestää voittoa tavoittelematon yhdistys Tracon, jonka tavoitteena on edistää roolipelejä, lautapelejä, animaatioita ja sarjakuvaharrastuksia sekä niihin liittyviä alakulttuureita.

Lue lisää: Katso, keitä seikkailee Tampereen Traconissa: Lumoava kuvagalleria näyttää, kuinka Sankarin tarina -teema innostaa cosplay-väkeä