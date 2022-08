Syyskuun alussa menoa moneen makuun – poimi tästä viikon menovinkit

Kintulammi tarjoaa ohjelmaa retkeilijöille ja pintxofiesta herkkusuille. Kehonrakentajien kilpailevat SM-titteleistä, ja Helmarit kohtaavat Ruotsin. Leonard Cohenin tekstien ystäviä hemmotellaan Kivessä.

1 Kortejärvellä eloisa syyskuu

Eloisa syyskuu -tapahtuma kutsuu retkeilijät Kortejärven tilalle ja Kintulammin reiteille syyskuun viikonloppuina. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu järjestää ohjelmaa ensi viikonloppuna. Silloin selviää, keitä ovat keltaliiviset vapaaehtoiset, jotka avustavat poliisia kadonneen etsinnöissä. Retkeilyalueelta löytyy tehtävärasteja, jotka liittyvät turvalliseen retkeilyyn ja toimintaan vaaratilanteissa. Paikalle vie ilmainen luontonysse.

Vapepa 3.– 4.9. kello 11– 17. Keltolahdentie 47, Tampere.

2 Vaikea sana, mutta maukas

Vaikka pintxo on tamperelaisille lähes mahdoton sana lausuttavaksi, kannattaa myös ensikertalaisten lähteä vaeltamaan Suomen suurimpaan ravintolafestivaaliin. Tamperrada pintxokilpailussa pirkanmaalaiset ravintolat tarjoavat parasta gastronomista osaamistaan pieninä ruoka-annoksina eli pintxoina. Niiden kappalehinta on 3,5 euroa. Mukana on 50 yritystä. Karttalinkki löytyy tapahtuman nettisivulta.

Tamperrada Pintxofiesta jatkuu 3.9. asti.

3 Kehonrakentajat SM-kilpailuissa

Jos kehonrakennus kiinnostaa, lajiin voi tutustua SM-kilpailuissa lauantaina Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Naisten finaalit nähdään sarjoissa bikini, figure ja women’s physique. Miehet kilpailevat eri paino- ja pituusluokissa muun muassa sarjoissa masters +40 ja +50 sekä men’s classic physique. Kilpailussa jaetaan Bull’s most muscular -palkinto. SM-kisaan osallistuu myös tamperelaisia kehonrakentajia.

SM-kilpailut 3.9.kello 9–18.

4 Helmarit Ruotsia vastaan

Naisten jalkapallomaajoukkue jatkaa MM-karsintojaan kotiottelulla Ruotsia vastaan. Vilkkaana jatkunut lipunmyynti ennakoi arvokisakarsintojen yleisöennätystä. Paikkansa katsomossa on varmistanut muun muassa lähes 100 jalkapallon juniorijoukkuetta. Ottelulipulla voi matkustaa Nysse-busseissa ja ratikoissa sekä VR:n lähi- ja kaukojunaliikenteessä yhteysväleillä Nokia/Lempäälä/Orivesi/Tesoma–Tampere.

Suomi-Ruotsi Ratinan stadionilla 6.9. kello 19

5 Kai muistat Leonard Cohenin?

Liekki on monologiesitys Leonard Cohenin runoista, joita sävyttää lauluteksteistäkin tutut rakkauden ja kaipuun teemat sekä musta huumori. Runotekstien kertoja, näyttelijä Antti Tiensuu tutkailee elämäänsä ja pui suhdettaan itseensä, rakastettuihinsa, uskontoon ja kuolemaan välillä vakavasti, välillä lakonisen itseironisesti. Tiensuu on Vuoden 2014 Nuori Lausuja.

Kulttuuriravintola Kivi 7.9. kello 20.