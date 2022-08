Kahdeksas Finlayson Art Area onnistui erinomaisesti – Viikonloppuna näyttelyihin pääsee viimeistä kertaa: Katso tärpit tapahtumiin

Jokakesäinen taidetapahtuma Tampereen ydinkeskustassa päättyy viikonloppuun, jonka aikana esitellään eri taiteenlajeja kirjallisuudesta musiikkiin ja kuvataiteisiin.

Ilmakuvassa näkyvä Väinö Linnan aukio on viikonloppuna täynnä ilmaista taideohjelmaa, kun kahdeksatta kertaa järjestetty Finlayson Art Area päättyy.

Aamulehti

Finlayson Art Arean päätösviikonlopussa Finlaysonin alueella käsitellään kuvataiteen lisäksi kirjallisuutta, runoutta ja musiikkia. Ilmaistapahtumia on sekä Väinö Linnan aukiolla että Galleria Himmelblaussa. Samalla tapahtuman näyttelyt ovat viikonloppuna viimeistä kertaa auki.

Tapahtumaa järjestävän Galleria Himmelbaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen on tyytyväinen kuluneen kesän kävijämääriin.

”Kesä on mennyt erinomaisesti. Tapahtumalla on nyt hyvä flow. Keskimääräinen kävijämäärä on ollut yli 500 henkeä päivässä. Ennätys oli Tapahtumien yön torstaina, jolloin oli melkein 1 600 näyttelyvierasta”, Ketonen sanoo.

Ketosen mukaan taiteilijat ovat myyneet teoksiaan hyvin, vaikka maailmantalouden ja Suomen ennusteista voisi muuta olettaa.

”Muutamat taiteilijat ovat myyneet todella hyvin. Osaa teoksista taas ei voi myydä, eli myynti on ollut ihan normaalia, huolimatta sodasta, lamasta ja inflaatiosta.”

Taiteilijatapaamisia

Galleria Himmelblaun taiteilijatapaamisessa lauantaina kello 12 esiintyy Nokian Nanson-talossa työskentelevä tamperelaistaiteilija Sebastian Schultz. Sunnuntaina samaan aikaan näyttelytiloissaan Rautahallissa on tavattavissa Jyväskylässä asuva, näyttävistä maalauksistaan kuuluisa Samuli Heimosen.

Taidenäyttelyihin järjestetään opastukset päätösviikonlopun molempina päivinä. Lisäksi Galleria Himmelblaussa on tarjolla taidegrafiikan vedostusnäytöksiä.

Kirjailijoita

Väinö Linnan aukiolla päätösviikonlopun tapahtuman aloittavat lauantaina kello 14.30 Taru Torikan ja Saara Särmän luotsaamat kirjallisuuskeskustelut. Mukana keskustelemassa ovat Silvia Hosseini, Tiina Lehikoinen, Marisha Rasi-Koskinen, Marjo Katriina Saarinen, Johanna Sinisalo, Emmi Itäranta ja runoilija Arto Lappi.

Kello 17 luvassa on asiaa 40 vuotta täyttävästä tamperelaisesta tiedekustantamo Vastapainosta. Paneelissa keskustelevat Mikko Lahtinen, Joel Kuortti, Johanna Annola, Olli Herranen ja Hannele Huhtala.

Lastenkonsertti sunnuntaina

Sunnuntaina kello 13 Väinö Linnan aukion lavalla esiintyy amerikkalainen Grammy-ehdokkaanakin ollut lastenmuusikko Brady Rymer Tampereen Suomi–Amerikka-yhdistyksen tarjoamassa konsertissa.

Sen jälkeen nähdään runoilija Tuija Välipakka ja videotaiteilija Mikaela Välipakka esityksessä, jossa kietoutuvat tosiinsa äidin ja tyttären tekstit ja äänimaisema. Päätteeksi Väinö Linnan aukion lava kuullaan vielä tamperelaisen Nana Jangerin musiikkia.