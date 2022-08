Nokialla pohditaan, mitä tapahtuu taiteilijoiden elämäntöille, kun aika heistä jättää

Seminaarin tavoitteena on nostaa esiin ajankohtaisia kuvataiteilijoiden teosten säilymiseen liittyviä kysymyksiä

Veistokset vaativat vaalimista., jotta ne säilyvät läpi vuosien. Toukokuussa 2021 kuvattu arkistokuva Ossi Somman töistä on otettu puiston kunnostuksen yhteydessä Nokialla.

Aamulehti

Nokian Siurossa Penttilän veistospuistossa järjestetään lauantaina 27.8.2022 kuvanveistopäivä, jossa esitellään taiteilija Ossi Somman töitä. Samana päivänä myös veistospuiston lähellä Knuutilan kartanon väenpirtissä käsitellään taiteilijoiden elämäntyötä. Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Kartanossa pidettävän seminaarin tavoitteena on nostaa esiin ajankohtaisia kuvataiteilijoiden teosten säilymiseen liittyviä kysymyksiä. Järjestäjien tiedotteen mukaan pohdinnassa on esimerkiksi, mikä on taiteilijan elämäntyön kohtalo ja miten sitä voidaan vaalia.

Johdatuksena aiheeseen seminaarissa näytetään mediataiteilija Aimo Hyvärisen ja äänitaiteilija David Chapmanin dokumenttielokuva Taideteos ongelmana.

Luovuuden reunaehtoja tarkastelevat kuvataiteilija Johanna Häiväoja, kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Jan-Erik Andersson ja kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori Jyrki Siukonen.

Ossi Somman Veistospuiston opastettu kierros Penttilässä 27.8.2022 kello 13. Seminaari Knuutilan kartanossa alkaen kello 15.