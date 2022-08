Nicholas Collon on Englannin lahja Suomen musiikkielämälle – Radion sinfoniaorkesteri vierailee pitkästä aikaa Tampereella

Tampere-talossa Nicholas Collonin johdolla soittavalla Radion sinfoniaorkesterilla on tuliaisina värikäs ohjelma. Solistina tuikkii viulistitähti Pekka Kuusisto.

Aamulehti

Englantilaisen Nicholas Collonin äänensävyssä kuulee huvittuneen hymynväreen, kun puheeksi tulee suomalaisten kapellimestareiden vahva asema Brittein saarten isoissa orkestereissa. Collon itse on kulkenut päinvastaiseen suuntaan: hän aloitti vuosi sitten Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina Helsingissä.

”Meillä englantilaisilla on sanonta Bringing coals to Newcastle, mikä tarkoittaa vertauskuvallisesti sitä, että on turha viedä jotakin sellaiseen paikkaan, jossa sitä on jo entuudestaan riittävästi”, hän nauraa. Selityksen vuoksi mainittakoon, että Newcastle oli vuosisatoja Britannian hiiliteollisuuden keskuksia. Suomi taas on tunnetusti kapellimestareiden maa.

Mistään tarpeettomasta maahantuonnista ei tietenkään ole kyse Collonin tapauksessa. Jo ensimmäinen johtajakausi on todistanut, että RSO teki viisaasti nimittäessään hänet Hannu Linnun seuraajaksi. ”Olen iloinnut menneestä vuodesta todella paljon, vaikka koronapandemia on vielä aiheuttanut ongelmia. Meillä on ollut upeaa yhdessä ja olemme jo ehtineet tehdä ison määrän monipuolista ohjelmistoa. Orkesteri on fantastinen”, sanoo RSO:n Tampereelle ja Lontooseen tällä viikolla vievä Collon.

Kuka? Nicholas Collon Lontoossa vuonna 1983 syntynyt kapellimestari. Omia soittimia ovat alttoviulu, piano ja urut. Kuuluisan Etonin poikakoulun kasvatti opiskeli Cambridgen yliopiston Clare Collegessa urkustipendillä. Perusti Aurora-kamariorkesterin vuonna 2005 ja toimii yhä orkesterin ylikapellimestarina. Haagin Residentie-orkesterin ylikapellimestari vuodet 2016–2021. Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari syksystä 2021 lähtien. Naimisissa huilisti Jane Mitchellin kanssa. Kolme lasta.

Hän vastaa puheluun kotonaan Lontoossa. Äänen kauniisti soljuva ja hienostunut nuotti on tuttu Yleisradion konserttiohjelmista, joiden kautta Collon on tullut suomalaisen musiikkiyleisön tuntemaksi viime syksystä lähtien niin tahtipuikon kuin mikrofoninkin varressa. Hän puhuu rauhallisesti, ajatuksiaan punniten ja sanojaan huolellisesti asetellen. Niitä ominaisuuksia voi kuulla myös hänen johtamistyössään.

Kapellimestarin lyhyt kesäloma päättyi viikonvaihteessa. ”Olimme perheen kanssa kymmenen päivää Ranskassa. Kuumaa oli, mutta aurinkoa saatiin.” Pääseekö kapellimestari edes lomallaan irti musiikista? ”Lomat kolmen lapsen kanssa ovat intensiivistä aikaa, mutta pakkohan se on myöntää, että uima-altaan äärellä istuessa tulee hetkittäin mietittyä vaikkapa Sibeliuksen tai Debussyn säveliä. Musiikki on aina mukana tavalla tai toisella”, Collon tunnustaa.

Luontoa ja lintuja

Ei ihme, että Nicholas Collonin mielessä ovat pyörineet lomaviikkojen aikana juuri Jean Sibelius ja Claude Debussy, sillä hän johtaa molempien teoksia Radion sinfoniaorkesterin vierailukonserteissa keskiviikkona Tampere-talossa ja perjantaina Lontoon Royal Albert Hallissa Proms-festivaalilla. Konserttiohjelma on orkesterivärien herkkulaari: Debussyn La mer, Sibeliuksen viides sinfonia, ja niiden välissä kaksi solistiteosta, Ralph Vaughan Willamsin The Lark Ascending ja Thomas Adèsin viime vuonna Helsingissä kantaesitetty Märchentänze. Solistina on viulisti Pekka Kuusisto.

Pekka Kuusisto soittaa RSO:n solistina Tampereella ja Lontoossa.

Collon selittää ohjelmasommittelun taustaa. ”Kaikissa kappaleissa on tavalla tai toisella mukana lintuja: Sibeliuksella joutsenet, Adésilla ja Vaughan Williamsilla taas leivonen. Ja La merissä ollaan tietysti merimaisemissa, joten sointimaailmassa kaikuvat lokkien äänet.”

Collon vie mielellään Britanniaan Sibeliuksen musiikkia, sillä saarivaltakunta on aina ollut vastaanottavainen suomalaisen mestarin sävelille. ”Me britit ymmärrämme Sibeliusta. Meitä yhdistää pohjoinen mentaliteetti ja luonnon läheisyys. Sibeliuksella on myös aina ollut merkittäviä englantilaisia kapellimestaritukijoita 1900-luvun alun Henry Woodista ja Thomas Beechamista alkaen.”

Collon on itsekin kiinnostava Sibelius-tulkki, kuten voi kuulla aiemmin tänä vuonna ilmestyneeltä Radion sinfoniaorkesterin Sibelius-levyltä (Ondine). Seitsemäs sinfonia taipuu hänen käsissään kuin elävä ääniveistos. Lennokkuus ja yksityiskohtien tarkkuus taas loistavat Kuningas Kristian II:n ja Pelléas ja Mélisanden orkesterisarjoissa.

Onko Sibelius sinulle luontevaa johdettavaa? ”Kyllä – ja ei. Sibeliuksen partituurit ovat monimutkaisia, sillä vaikka kuinka hyvin tuntisi teoksen, aina löytyy uusia puolia. Viides sinfonia on täynnä hankalia käänteitä, joita on vaativaa saada toimimaan.”

Aurora Suomeen?

Nicholas Collon oli varsin tuntematon kapellimestari Suomessa aina vuoteen 2019, jolloin julkistettiin hänen yllätysnimityksensä Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestariksi syksystä 2021 alkaen. Orkesterin liki satavuotisen historian ensimmäisenä ulkomaalaisena ylikapellimestarina hän kokee ”ulkopuolisuutensa” vapauttavana. ”Päinvastoin kuin Englannissa en ole tuntenut tämän orkesterin muusikoita lapsuudestani lähtien, joten olemme ’vain’ kollegoja. Tietty etäisyys on hyväksi.”

Nicholas Collonilla on Lontoossa toinen orkesteri. Aurora-kamariorkesteri saattaa tulla Suomeen ensi vuonna.

Englannissa Collonilla on toinen oma orkesteri, Aurora Orchestra, jota hän oli perustamassa vuonna 2005. Aurora on projektiluonteisesti toimiva kamariorkesteri, joka tunnetaan rohkeista ohjelmistaan ja siitäkin, että orkesteri soittaa klassikoita ulkomuistista. Elokuun alussa orkesteri soitti Proms-festivaalilla muun muassa Beethovenia saaden useita viiden tähden arvioita. Auroraa kuullaan mitä todennäköisimmin Suomessa Collonin kanssa ensi vuonna. Ehkä Helsingin juhlaviikoilla? ”Ehkä”, Collon naurahtaa.

Radion sinfoniaorkesterin kanssa Collonilla on kolmivuotinen sopimus, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että yhteistyö jatkuu pitempäänkin. ”Mennään ja nautitaan musiikinteosta kausi kerrallaan”, Collon toteaa tyynesti.

Nicholas Collon ja Radion sinfoniaorkesteri Tampere-talossa keskiviikkona 24.8. klo 19. Solistina viulisti Pekka Kuusisto.