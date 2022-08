Festivaalikesä jatkuu Tampereella yhä – poimi tästä viikon menovinkit

Koveron perinnetilalla juhlitaan kansallispuistoa ja Tampereella on tarjolla lisää festivaaleja.

1. Festarikesä jatkuu

Boutique-festivaali Pyynikinharjun kupeessa tuo Tampereelle muun muassa Yonan, Vestan, Olavi Uusivirran, Maustetytöt, Antti Aution, Ruusut, Pehmoainon ja Chisun. Tampere soi taas luottaa perinteisimpiin tähtiin. Hakametsässä esiintyvät muun muassa Kolmas nainen, Stig, Ismo Alanko, Popeda, Miljoonasade ja Eput.

Festivaali Pyynikillä 26.-27.8. ja Tampere soi 27.8. Hakametsän parkkialueella.

2. Luonnon päivä

Loppukesän luonto on nyt kukkeimmillaan, kun Seitsemisen kansallispuisto viettää jo 40-vuotisjuhliaan. Juhlapäivänä Koveron perinnetilalla on luvassa nähtävää ja koettavaa kaiken ikäisille. Tapahtuma huipentuu Riiarinna-kuoron esitykseen.

Seitseminen 40 vuotta Koveron perinnetilalla (Seitsemisentie 948, Ikaalinen) la 27.8. kello 11–15.

3. Poppia puhaltimilla

Iloista, isänmaallista tunnelmaa on tarjolla, kun Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Suomipoppia konsertissa soittaa soittokunnan megakokoonpano, johon kuuluvat muun muassa sinfoninen puhallinorkesteri, jousisto ja ja kaksi rock-komppibändiä.

Suomipoppia la 27.8. kello 19 Tampere-talon Isossa salissa.

4. Poliiseja tavattavissa

Poliisin päivä on kansalaisille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää vuorovaikutusta kansalaisten kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin ja sopii kaikenikäisille. Tampereen Keskustorilla on lauantaina tavattavissa poliiseja ja lupapalveluhenkilöstöä ja esittelyssä on poliisin kalustoa.

Tampereen Poliisin päivä Keskustorilla 27.8. kello 11-15.

5. Henkilökuvan saloja

Tampere Photo Festival laajenee Lielahden kartanolta Finlaysonille. Filmi- ja digikuvaustapahtumassa on tarjolla koulutuksia, työpajoja ja luentoja. Henkilökuvan lisäksi teemoina ovat mustavalkovedostaminen ja märkälevytekniikka. Tilaisuudet ovat maksuttomia, mutta joihinkin koulutuksiin on osallistumismaksu.

Tampere Photo Festival 28.8.-2.10.