Blockfestin portit avautuivat lähes tunnin myöhässä – Aamulehti seuraa tapahtumaa hetki hetkeltä: festivaalin ensimmäinen esiintyjä on Tuomas Kauhanen

Blockfest täyttää Ratinan perjantaina ja lauantaina. Tapahtuma on tänä vuonna kielletty alle 18-vuotiailta. Tässä päivittyvässä jutussa seurataan perjantain tapahtumia porttien aukeamisesta pitkälle yöhön.

Kouvolalaiset Pihla Niilola (vas.) ja Pihla Nurmi saapuivat Kymenlaaksosta Tampereelle jo eilen. Blockfest on heidän kesän ensimmäinen festivaalinsa, sillä Kouvolasta peruttiin yhdet. Kaksikko odottaa eniten pääesiintyjä 50 Centiä, jonka toivovat saapuvan paikalle.

Aamulehti

Tervetuloa seuraamaan Blockfestin avauspäivän tapahtumia ja tunnelmia! Päivittyvä seuranta alkaa kello 13, kun festivaalin portit aukeavat. Noin kello 17.30 teemme festivaalialueen ulkopuolelta suoran lähetyksen, jossa kierrämme katsomassa, miten Blockfest näkyy Ratinan välittömässä läheisyydessä.

Koko tapahtuman pääesiintyjä on rap-musiikin supertähti 50 Cent, joka esiintyy Ratinan stadionilla perjantaina kello 23. Stadionilla esiintyvät perjantaina myös Yeboyah, Mouhous, Ibe, Central Cee ja Gettomasa.

Park Stagella eli puistolavalla Ratinanniemessä esiintyvät aloittajasta lukien Tuomas Kauhanen, Lauri Haav, Etta, William, Yung Lean ja Jack Harlow. Kolmannella lavalla nähdään Ani, Pessa, Madboiali, Turisti, Pyrythekid, Hassan Maikal, Pihlaja, Nublu, Dreya Mac ja View.

Seuranta: Blockfestin perjantai

Kello 14.30: Festivaalien alkaessa tapahtuma-alueella on vielä rauhallista, mutta tulevasta väkimassasta on nähtävillä enteitä Sorin aukiolla, missä rannekevaihtoon ja narikkaan on valtava jono.

Jonon pää on Suvantokadun ja Rautatienkadun risteyksessä, mistä jono nousee Rautatienkatua ylös ja kääntyy oikealle Kalevantielle. Kalevantietä jono laskee Hatanpään valtatielle, mistä kierretään keskellä Sorin aukiota olevaan ranneketelttaan. Ortodoksikirkon kohdalla jono haarautuu niin, että osa jonottaa Hatanpään valtatien, osa Suvantokadun kautta aukiolle.

Kello 14.20: Tuomas Kauhanen avaa festariviikonlopun kello 14.15. Kauhasen noustessa lavalle yleisöä ei ole vielä paikalla, mutta keikan alkaessa väki alkaa siirtyä lavaa kohti. ”Kunnia avata nää festarit, rohkeasti vain lähemmäs lavaa”, Kauhanen sanoo yleisölle.

Kello 13.58: Tapahtuma-alueen portit ovat auki. Portit avattiin 58 minuuttia myöhässä. Noin 50 ihmistä siirtyi heti luvan saatuaan turvatarkastukseen. Porteille ei avaushetkellä ehtinyt muodostua ruuhkaa.

Kello 13.55: Tältä tapahtuma-alueella ja sen edustalla näytti hetkiä ennen porttien avautumista.

Tamperelaiset Riina-Sisko Kestikievari (oik.) ja Jasmin Köcher "myöhästyivät omasta aikataulustaan" eivätkä ehtineet Ratinaan aivan kello yhdeksi, millä ei lopulta ollut merkitystä porttien aukeamisen viivästymisen takia. Blockfest on kaksikolle kesän ensimmäinen ja ainoa festivaali. Köcher odottaa artisteista eniten Mouhousta, sillä ystävykset ovat kuunnelleet sitä paljon yhdessä.

Tapahtuma-alueen edustalle ei ehtinyt muodostua ruuhkaa, vaikka porttien avautuminen viivästyi.

Tässä on festivaalien päälava. Tapahtuman pääesiintyjä on rap-musiikin supertähti 50 Cent, joka esiintyy Ratinan stadionilla perjantaina kello 23.

Blockfestin kolmannella lavalla, eli Street stagella esiintyy perjantaina yhteensä 10 artistia.

Kello 13.37: Video: Tapahtuma-alueen portit ovat edelleen kiinni. Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi kävi katsomassa, miltä tapahtuma-alueen porteilla näyttää. Porttien oli määrä avautua kello 13, mutta avaaminen on viivästynyt.

Porteilla odottavien ihmisten määrä ei ole merkittävästi kasvanut. Satunnaisia seurueita käy yrittämässä sisään ja heille selitetään asian laita. Tunnelma stadionin luona on rauhallinen.

Kello 13.16: Tapahtuman porttien avaaminen viivästyy. Paikalla oleva järjestysvalvonnan esihenkilö ei osaa kertoa syytä. Sisäänkäynneillä ei ole vielä minkäänlaista ruuhkaa. Muutama ihminen odottelee sisäänpääsyä.

Kello 13.10: Vielä alueella on rauhallista, mutta Tampereen keskustassa kuhisee jo. Esimerkiksi Sorin aukiolla, missä sijaitsee muun muassa rannekkeenvaihtopiste ja narikka, oli jo ennen kello 13 hurjasti väkeä. Perjantain tärkeimmän, eli musiikkitarjonnan aloittaa kello 14.15 esiintyvä Tuomas Kauhanen.