Tampereen Taidemuseon pitkäaikainen johtaja irtisanoutui – ”Johtaminen on mennyt tiukemmaksi ja byrokraattisemmaksi”

Uuden johtajan on tarkoitus aloittaa työnsä aikaisintaan marraskuun alussa. Haku käynnistyi keskiviikkona.

Tampereen Taidemuseon johtaja Taina Myllyharju jätti irtisanomisilmoituksensa kesäkuun alussa. Päätös on hänen mukaansa monien asioiden summa. Jo vuosi sitten hän haki Kansallisgallerian pääjohtajaksi.

Myllyharju sanoo olevansa kaupungin palveluksessa elokuun loppuun saakka, ja sen ajan hän on vuosilomalla. Hän kertoo jättäneensä irtisanomisilmoituksen jo kesäkuun alussa. ”Itse olen tiennyt tämän jo pitkään, mutta henkilökunnalle kerroin vasta heinäkuun alussa”, Myllyharju kertoo.

Hän kertoo jo hakeneensa muuta työtä taiteen, kulttuurin ja museoiden parista Suomesta, muttei Pirkanmaalta. ”Haluan vähän peräytyä, ja olen hakenut toisenlaisiin tehtäviin pienempiin ympyröihin välillä vähän huokaisemaan.”

Myllyharju haki viime vuonna Kansallisgallerian johtajaksi, mutta tippui kisasta loppumetreillä.

Johtaminen muuttunut

Myllyharjun mukaan irtisanoutumiseen ei liity draamaa, mutta se on monien asioiden summa.

Hän kertoo olleensa Tampereella nykyisessä virassaan vuodesta 2008 lähtien, eli yhteensä 14 vuotta ja kahdeksan kuukautta. Sitä ennen hän on työskennellyt Alajärvellä kolme vuotta, Salossa neljä vuotta ja Oulussa kuusi vuotta. ”Tämä on pisin aika, mitä olen missään virassa ollut”, hän sanoo.

”Ehkä on aika tehdä jotain muuta. Se on yksi syy. Vielä ehdin tehdä yhden uran”, 54-vuotias Myllyharju tuumaa.

Hän kokee, ettei johtamisen tyyli vastaa enää hänen omaansa. ”Niin kuin kaikissa kaupungeissa ja valtioissa, täälläkin se on mennyt tiukemmaksi ja byrokraattisemmaksi. Johtaminen on yhdenmukaisempaa, jämäkämpää ja tiukempaa. Siitä on aika paljon karissut luovuutta ja vapautta pois.”

Lisäksi hänen mielestään viimeiset pari vuotta ovat olleet raskaat koronan, organisaatiomuutosten ja henkilöstönvaihdosten takia. ”On ollut paljon haastetta ja uusia työtapoja ja sellaista. Minulla on ainakin sellainen olo, että nyt ei ehkä ihan aina voimat riitä ja tarvitsisi tehdä muuta. Annan tilaa uusille ja tuoreille henkilöille.”

Hän kertoo, että ratkaisusta on keskusteltu kulttuurijohtaja Juha Ahosen kanssa. Ahonen sanoo Aamulehdelle, että uuden johtajan hakeminen museolle on kaupungin mittakaavassa iso rekrytointi. Johtajalta odotetaan museoalan tuntemisen lisäksi muun muassa hyviä verkostoja. Museojohtajan palkka on työehtosopimusten mukaan 4524 euroa, johon lisätään mahdolliset kokemuslisät.

Uusi johtaja aloittaa työssään aikaisintaan marraskuun alussa. Sitä ennen tehtävää hoitaa museoalan konkari ja taidemuseon entinen näyttelypäällikkö Tapani Pennanen.

Tampereen Taidemuseon johtajalla on alaisia vajaa neljäkymmentä. Ahonen sanoo, että johtajavaihdos tulee suhteellisen hyvään saumaan, sillä kausi on vaihtumassa ja museoiden kävijämäärät ovat olleet kesällä hyvät. Aiempien museojohtajien rekrytointien perusteella on syytä odottaa, että johtajahaku herättää kiinnostusta, Ahonen sanoo.

Mikä? Tampereen Taidemuseo Tampereen taidemuseo avattiin Tampereen taideyhdistyksen aloitteesta 31.10.1931. Osa kaupungin sivistyspalveluita. Taidemuseoon kuuluu myös Muumimuseo. Käynnissä vuoden nuori taiteilija 2022 Emma Jääskeläsen At her fingertips - näyttely. Lokakuussa tulossa suomalaista ekspressiivistä maalaustaidetta esittävä Siveltimien voima -näyttely. Taidemuseo hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, jossa on yli 15 000 teosta.

Päivitys 17.8.2022 kello 9.12: Lisätty tieto johtajan palkasta.

Oikaisu 17.8.2022 klo 9.03: Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että taidemuseon johtaja Taina Myllyharju on ollut virassa vuodesta 2018 lähtien. Tosiasiassa Myllyharju on ollut virassa vuodesta 2008 lähtien.