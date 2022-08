”Laulu tuo aina isäni mieleen” – Aamulehden lukijat jakoivat koskettavia muistojaan Vesa-Matti Loirista

Aamulehti pyysi lukijoitaan kertomaan, mitä Vesa-Matti Loirin (1945–2022) työ merkitsi heille. Tähän juttuun on koottu vastausten antia.

Lukijoiden Vesa-Matti Loiri -kirjoituksissa korostuivat Loirin taiteellinen monipuolisuus ja uran mittavuus. Tunnetuimpien töiden rinnalle nostettiin lukuisia muita taiturimaisuudellaan ällistyttäneitä tai herkkyydellään koskettaneita töitä.

”Lampun henki (äänirooli) Aladdin-elokuvassa vetää vertoja jopa Nauravalle kulkurille. Näihin pystyi vain yksi mies”, kirjoittaa 44-vuotias lukija Ylöjärveltä.

”Vesku osasi jotenkin tehdä valtavan näyttävän roolin pienemmissä sivurooleissakin, esimerkiksi Varasto-elokuvassa”, kirjoittaa 48-vuotias lukija Seinäjoelta.

”Lainasin nuorena kirjastosta kirjan jalkapallomaalivahtien tekniikoista ja yllätyin, että Loiri oli myös siellä. Tuolloin, ehkä 12–13-vuotiaana sain ajatuksen ihmisen mahdollisuudesta olla oikeasti monipuolinen. Kotikasvatuksen tukema avoin ajattelu sai kohdallani vahvistusta legendan monilahjakkuuden kautta. Tämä 40 vuotta vanha ajatus tavoitti minut tänään”, kirjoittaa 51-vuotias lukija Pirkkalasta.

Loiri oli monipuolinen urheilija, muun muassa jalkapallomaalivahti. Vuoden 2013 arkistokuvassa Loiri poseeraa kahden muun entisen HJK-torjujan, Paavo Heinosen ja Antti Niemen kanssa.

Klassikot

Paljon kirjoitettiin tietenkin myös Uuno-elokuvista, joululauluista ja Eino Leino -tulkinnoista.

”Uusi Uuno Turhapuro -elokuva oli pakko katsoa, sen katsominen sekä viihdytti että nolotti yhtä aikaa. Loiri ja Uuno ovat omalta osaltaan taatusti terapoineet suomalaisia. Loirin persoona ja eri roolit ovat vapauttaneet suomalaisia häpeästä, antaneet peilin tutkia omaa suhdettaan vastuuseen, velvollisuuteen, nautintoon, itsekritiikkiin, häpeään, ystävien merkitykseen, rahaan ja työhön”, kirjoittaa 47-vuotias lukija Nokialta.

Uuno Turhapuro on Loirin elokuvarooleista tunnetuin. Kuva vuoden 1984 elokuvasta Uuno Turhapuro armeijan leivissä.

”Tulkinnat Eino Leinon runoista ovat piirtyneet sydämeeni ikiajoiksi. Olin 1990-luvun puolivälissä lasten kesäleirillä Kurussa ohjaajana ystäväni kanssa, ja siellä me illat pitkät kuuntelimme Loirin Leino-tulkintoja ja lauloimme Nocturnea ja Tulkaa kotiin. Loiri tulkitsi Leinoa sellaisella tunteen palolla, että vastaavaa en ole sen koommin kuullut”, kirjoittaa 48-vuotias lukija Tampereelta.

”Vesa-Matti Loirista on paljon muistoja, mutta yksi koskettavimmista on joululaulu Sydämeeni joulun teen. Se nostattaa aina kyyneleet silmiin, etenkin vuonna 2008, kun mieheni kuoli. Se on niin koskettava ja hienot sanat”, kirjoittaa 65,-vuotias lukija Nokialta.

Voimanlähde

Moni muukin jakoi muiston, jossa Loirin työt ovat olleet läsnä oman elämän kipeissä hetkissä.

”Olin 1980-luvulla päiväkodissa töissä. Työpaikallani oli työpaikkakiusaamista, jonka kohteeksi itsekin jouduin. Muutaman kuukauden ajan, ennen siirtoa toiseen päiväkotiin, kuuntelin työmatkoilla Fiatin kasettisoittimesta Loirin tulkitsemia Leinon runoja ja itkin ja itkin. Loirin tulkinnat toivat valtavasti lohtua tilanteessa, josta en viitsinyt kertoa kenellekään”, kirjoittaa 64-vuotias lukija Tampereelta.

”Isäni kuoleman jälkeen kuuntelin paljon laulua Hyvää puuta. Isäni rakasti metsää ja halusi tulla haudatuksi tammiarkkuun. Laulu tuo aina isäni mieleen”, kirjoittaa 51-vuotias lukija Tampereelta.

Aina kappaleet eivät vaadi ympärilleen suurta kuohuntaa koskettaakseen.

”Aamuvarhain ennen Joulua TKL:n bussissa. Ulkona ja sisälläkin vähän hämärää. Kuljettaja oli laittanut radion päälle niin, että matkustajatkin kuulivat, muuten oli hiljaista. Radiosta tuli Ave Maria Loirin esittämänä. Esitys ja sanat menivät suoraan sydämeen, täyttivät niin, että kaikki muu hävisi ympäriltä. Sille tunteelle ei löydy sanoja. Uskon, että myös joku muu koki niin. Hetken pysähtyminen keskellä arkea”, kirjoittaa 60-vuotias lukija Tampereelta.

Loiri esiintymässä joulukonsertissa Porissa vuonna 2012.

Omia tulkintoja

Loiri on inspiroinut myös imitaattoreita ja oman elämänsä runonlaulajia.

”Vesku-niminen supertähti oli elämän tärkeä kulmakivi silloin, kun maailma oli turvallinen, selkeä ja yksinkertainen. Joskus parikymppisenä onnistuin tekemään aamuyöllä vaikutuksen vastakkaiseen sukupuoleen laulamalla Nocturnen. En tiedä, laulanko enää tuota biisiä serenadina, mutta moni illanviettoseurue tulee vielä kuulemaan tulkintani Nauravasta Kulkurista. Halusi tai ei”, kirjoittaa 45-vuotias lukija Helsingistä.

”Perhetuttumme tyttö meni naimisiin irlantilaisen pojan kanssa. Irlannista tuli bussilastillinen vieraita. Hääpaikalla ensimmäisenä ohjelmanumerona oli Naurava kulkuri, siis Veskun esitys, jonka eräs nuori kaveri näytteli tosi hyvin. Irlantilaiset olivat aluksi ihan järkyttyneen ja epäuskoisen näköisiä. Pitivät varmaan meitä suomalaisia hulluina. Vähitellen heidänkin ilmeensä suli”, kirjoittaa 76-vuotias lukija.

Kohtaamisia

Muutamissa muistoissa kerrottiin elävistä kohtaamisista Loirin kanssa, keikoilla tai sattumalta.

”Loiri lauloi Valkealan leirikeskuksessa, ja pyysin nimikirjoituksen Adiemuksen Songs of Sanctuary -albumin kansilehteen, koska kyseinen cd sattui olemaan mukana. Yhdistin tuolloin Loirin samaan henkevään genreen. Todella pitkä mies. Nimikirjoitus yhä tallessa”, kirjoittaa 40-vuotias lukija Kouvolasta.

”Loiri oli suomalaisuuden sielu. Hänen elokuvansa ja kappaleensa saavat minut palaamaan kerta toisensa jälkeen lapsuuden maisemiin ja tunnelmiin. Tärkein muistoni on, kun näin hänet Nizzassa kesällä 2017. Kirkkaanpunaiset housut jalassaan hän istui Jean Médecin kadun varrella ja poltteli sikaria. Mietin, että siellä se Uuno istuu. Epsanja-ajat palasivat mieleen ja hymyn kare sädehti huulille”, kirjoittaa 34-vuotias lukija Tampereelta.