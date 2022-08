Matti Pitko oli mukana viimeisessä Turhapurossa: ”Oli hienoa seurata, kuinka Veskusta tuli Uuno”

Uskon tietäväni Vesa-Matti Loirin suosion salaisuuden. Loiri oli niin suuri taiteilija, että hänellä oli varaa antaa jokaisen ihmisen elää rauhassa omaa elämänsä, kirjoittaa Matti Pitko.

Elämäni kohokohtiin kuuluvat ne päivät, jolloin olen päässyt edes hetkeksi Vesa-Matti Loirin kanssa samalle areenalle.

Olen kertonut kaikille, jotka ovat jaksaneet kuunnella, että olen esiintynyt Spede Pasasen muistoksi tehdyssä viimeisessä Turhapuro-elokuvassa That is my life vuonna 2004. Esitimme hoitokodissa olevia entisiä jalkapalloilijoita Jukka Virtasen ja Aarre Elon kanssa.

Oli hienoa seurata pari päivää, kuinka Turhapuro tehtiin ja Veskusta tuli Uuno Turhapuro.

Sain istua samassa pöydässä kuin Vesku, Marjatta Raita, Simo Salminen, Tapio Hämäläinen, Anja Pohjola, Ere Kokkonen ja Hannele Lauri.

Vesku oli elokuvaa varten kuntoillut ja laihduttanut. Spede Pasanen oli kuollut ja tämä elokuva oli Loirin viimeinen kunnianosoitus läheiselle työkaverilleen.

Loirin kanssa puhuimme jalkapallosta. Loiri oli 70-luvulla HJK:n varamaalivahti. Loirilla ei ole yhtään maaottelua, mutta 70 elokuvaroolia. Minulla taas asiat ovat hieman liioitellen toisinpäin.

Kun Zoomin jalkapallojoukkue pelasi Hakan senioreita vastaan Tehtaan kentällä 1977, Loiri oli Zoomin maalivahti. Loiria ja kumppaneita seurasi 3 000 katsojaa.

Siunatuksi lopuksi juhlittiin Keski-Hämeen ravintolassa valomerkkiin asti. Tuskin kannattaa mainita, että Loirin ympärillä riitti koskilaista kauneutta. Sain olla rauhassa.

Loiri eli puolestamme niin, että meidän ei tarvitse kuin poimia Loirin kokemukset omiksemme.

Kun radiosta juuri nyt tulee Loirin laulamana Lapin kesä, ja musiikki täyttää huoneen, ihminen hiljenee, nieleskelee ja tuntuu kuin Vesa-Matti Loiri olisi tässä ja nyt.

Loiri eli monta elämää. Hän kärsi diabeteksestä ja oli ollut ulosotossa. Hän koki paljon surua, mutta sai myös paljon rakkautta. Ja Loiri on lihonut ja laihtunut, kuten muutkin ihmiset.

Maan eleganteimmat naiset Lenita Airiston johdolla ovat kehuneet kilvan, kuinka ihana mies Vesku oli.

Loiri uskalsi Uunon tavoin näyttää tunteitaan.