Unohdetaan hetkeksi ratikka ja rantatunneli – Musiikki soi nyt Tampereen keskustan vanhoissa rakennuksissa

Wanhankaupungin juhla vie musiikkia Tampereen ikonisiin tiloihin, kuten Vanhaan kirkkoon, Finlaysonin kirkkoon ja Hotelli Tammeriin.

Aamulehti

Tampereen uusin musiikkitapahtuma Wanhankaupungin juhla tuo kantakaupunkiin klassisia säveliä, romanttista musiikkia, torvensoittoa, barokkia ja konsertillisen jazziakin. Tämän viikon perjantaista sunnuntaihin kestävän festivaalin pääajatuksena on viedä musiikkia historiallisiin tamperelaisiin rakennuksiin.

Festivaalin on suunnitellut Tampere Filharmonian entinen intendentti Helena Hiilivirta. Musiikkitapahtuma toteutetaan tamperelaisen Majaoja-säätiön tuella.

”Idea lähti nimenomaan konserttipaikoista. Kun Tamperetta hehkutetaan modernina kaupunkina ratikoineen ja areenoineen, niin tällaiselle aika tuoreelle tamperelaiselle on kiinnittänyt huomiota, että on täällä hienoa historiaakin. Ensimmäisellä juhlalla ohjelmaan on otettu pääosin sellaista musiikkia, joka oli uutta silloin, kun nämä konserttipaikat rakennettiin. Esimerkiksi avajaisissa kuultava Jean Sibeliuksen Belsassarin pidot on tehty vuonna 1907, jolloin nykyisin musiikkiklubi G Livelabina toimiva Frenckellin tehtaan entinen pannuhuone otettiin käyttöön”, Hiilivirta kertoo.

Uudella festivaalilla halutaan tuoda myös lisäväriä Tampereen kesän musiikkitarjontaan. ”Tampereella on kesäisin kevyttä musiikkia vaikka kuinka paljon, mutta klassisen musiikin tarjontaa on ollut vähän.”

Aamulehti esittelee Wanhankaupungin juhlan konserttipaikat, festivaalin esiintyjät ja ohjelmat.

Frenckellin tehtaan pannuhuoneesta tuli myöhemmin kirjaston lehtilukusali ja lopulta kehuttu musiikkiklubi G Livelab.

G Livelab

Historia: Kansainvälistäkin tunnustusta saaneen G Livelabin tilan juuret ovat Frenckellin paperitehtaassa, joka aloitti toimintansa Tammerkosken rannalla jo vuonna 1783. Vanhat rakennukset purettiin 1900-luvun alussa ja tilalle rakennettiin Birger Federleyn suunnittelema jugendtyylinen teollisuuskompleksi. Federley suunnitteli myös pannuhuoneen, joka rakennettiin vuosina 1905–1907. Pannuhuone tuli tamperelaisille myöhemmin tutuksi viereisen vanhan kaupunginkirjaston lehtilukusalina. Kun lehtilukusali vuonna 2016 siirtyi pääkirjasto Metson yhteyteen, pannuhuoneelle etsittiin uutta käyttöä. Ideakilpailu johti musiikkiklubin rakentamiseen. G Livelab avattiin syksyllä 2019. Sijainti: Puutarhakatu 1.

Mitä tapahtuu: Juhlien avajaisissa historian emeritusprofessori Pertti Haapala luennoi 1900-luvun alun Tampereesta. Tilaisuudessa kuullaan myös pianisti Jouko Laivuoren esittämänä Sibeliuksen Belsassarin pidot pianosarjaversiona. Milloin: perjantai 12.8. klo 15.

Mitä tapahtuu: Jazzlaulaja Aili Ikonen esittää yhtyeensä kanssa muun muassa jazzlegenda Ella Fitzgeraldin tunnetuksi tekemiä ikivihreitä. Milloin: lauantai 13.8. klo 21.

Finlaysonin johtaja Wilhelm von Nottbeck rakennutti yhtiölle kirkon 1879.

Finlaysonin kirkko

Historia: Ennen vanhaan teollisuus ja kirkko toimivat läheisessä yhteistyössä. Finlaysonin tehdas työläisasuntoalueineen julistettiin omaksi kirkkoseurakunnakseen vuonna 1846. Tehtaalla oli oma rukoushuone ja pappi jo ennen kirkon valmistumista. Tehtaanjohtaja Wilhelm von Nottbeckin rakennuttama kirkko valmistui vuonna 1879. Englantilaistyylisen kirkon suunnitteli kaupunginarkkitehti F.L. Calonius. Tehdas luovutti kirkon Tampereen evankelis-luterilaisille seurakunnille vuonna 1982. Luovutuksen ehtona oli, että kirkkoa tulee jatkossakin kutsua Finlaysonin kirkoksi. Sijainti: Puuvillatehtaankatu 2.

Mitä tapahtuu: Sopraano Marjukka Tepponen, baritoni Kevin Greenlaw ja pianisti Matilda Kärkkäinen esittävät Oskar Merikannon ja Toivo Kuulan yksinlauluja ja duettoja. Ohjelmassa ovat muun muassa Merikannon Pai pai paitaressu, Kun päivä paistaa, Syystunnelma, Merellä, Onnelliset ja Ma elän! sekä Kuulan Jääkukkia, Tuijotin tulehen kauan ja Suutelo. Milloin: perjantai 12.8. klo 19.

Väinö Linnan aukio on Wanhankaupungin juhlan ulkoilmakonsertin näyttämö lauantaina.

Väinö Linnan aukio

Historia: Kirjailija Väinö Linna oli aikoinaan töissä Finlaysonin puuvillatehtaalla vuosina 1938–1955. Skotlantilaisen James Finlaysonin vuonna 1820 perustamasta tehtaasta muodostui Tammerkosken yläjuoksun länsirannalla edelleen sijaitseva historiallinen tehdasalue. Alueen vanhin rakennus on 1837 valmistunut Kuusvooninkinen. Sen ympärille rakennettiin 1860-luvulta alkaen lisää tehdaskiinteistöjä, joiden sisäpihalle muodostunut aukio nimettiin vuonna 1995 Väinö Linnan mukaan. Sijainti: Finlaysonin vanha tehdasalue.

Mitä tapahtuu: Koko perheen konsertissa kuullaan torvimusiikkia vanhaan tyyliin. Esiintymässä ovat Kaartin Seitsikko ja Eero Saunamäki, laulu. Milloin: lauantai 13.8. klo 15.

Vanha kirkko on pitänyt pintansa Keskustorilla 1800-luvun alusta lähtien.

Vanha kirkko

Historia: Nyt ollaan vanhan Tampereen ytimessä! Vanha kirkko vuodelta 1824 on vanhin Tampereen keskusta-alueella säilynyt rakennus. Viereinen kellotapuli on toiseksi vanhin. Kirkon suunnitteli Torinosta Suomeen päätynyt Charles (Carlo) Bassi. Tyypiltään Vanha kirkko on risti- ja pitkäkirkon välimuoto. Kirkossa on erinomainen akustiikka klassiselle musiikille. Kirkon ympärille istutettiin kaupungin ensimmäinen puisto vuonna 1835. Sijainti: Keskustori.

Mitä tapahtuu: Tampere Filharmonian muusikoista koostuva FINESTre-jousikvartetti soittaa Robert Schumannin toisen jousikvarteton ja Franz Schubertin Tyttö ja kuolema -kvarteton. Vanha kirkko oli valmistumaisillaan, kun Schubert kirjoitti jousikvartettonsa nro 14 vuonna 1824. Schumann sävelsi F-duuri-kvartettonsa parikymmentä vuotta myöhemmin. Milloin: lauantai 13.8. klo 18.

Hotelli Tammerin rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa ja käytössä.

Hotelli Tammer

Historia: Hotelli Tammer valmistui onnettomana vuonna 1929, kun Kuru-laiva upposi Näsijärvellä. Suruajan vuoksi Tampereen uuden maamerkin avajaisia vietettiin vähäeleisesti ja vaatimattomasti. Hotellin historia alkoi Tampereen teknillisen seuran kokouksesta, jossa E. Graeffe ehdotti, että seuralle rakennettaisiin talo. Rakennukseen haluttiin myös tuottavia tiloja, joten sinne tulivat myös hotelli ja ravintola. Pohjoismaista klassismia edustavan Tammerin suunnitteli kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. Tammerin ensimmäinen ravintoloitsija oli ranskanvenäläinen Alexander Adlivankin. Keittiömestari oli Japanista ja tarjoilijat Ruotsista. Kerrotaan, että vain perunankuorijatyttö puhui suomea. Sijainti: Satakunnankatu 13.

Mitä tapahtuu: Tampere Filharmonian Salonkiorkesteri vie vanhan ajan tunnelmiin romanttisilla sävelmillä. Milloin: sunnuntai 14.8. klo 12.

Vivaldin barokkisävelet soivat Aleksanterin kirkossa sunnuntaina.

Aleksanterin kirkko

Historia: Aleksanterin kirkko sai nimensä Venäjän keisarin ja Suomen suuriruhtinaan Aleksanteri II:n mukaan. Kirkon suunnitteli Theodor Decker. Kirkko edustaa uusgoottilaista tyyliä, jossa on muidenkin tyylisuuntien vaikutteita. Kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1881, jolloin siitä tuli Tampereen kaupunkiseurakunnan pääkirkko. Tulipalo tuhosi kirkon lähes kokonaan 1937, kun sen ensimmäinen peruskorjaus oli loppusuoralla. Työ kuitenkin saatettiin loppuun, ja korjaus valmistui joulukuussa 1938. Sijainti: Pyynikin kirkkopuisto.

Mitä tapahtuu: Pirkanmaan Barokki jatkaa Vivaldin vuodenaika -sarjaa teemalla Kesä Amsterdamissa. Konsertti on rakennettu Antonio Vivaldin Kesä-konserton ympärille. Pirkanmaan Barokki -yhtyettä vahvistaa belgialainen Marieke van Ransbeeck, joka soittaa ranskalaista hovisäkkipilliä. Musiikki on noin 160 vuotta vanhempaa kuin Aleksanterin kirkko, mutta kirkon uusgoottilaisen arkkitehtuurin nousun juuret ovat Vivaldin ajassa. Milloin: sunnuntai 14.8. klo 18.