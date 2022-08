Rahoituskriisi iski keväällä kotimaisiin tv-tuotantoihin – suosikkisarjan jatkokausi uhattuna

Business Finlandin tuotantokannustin on vienyt tv- ja elokuva-alaa merkittävästi eteenpäin. Tänä keväänä se loppui kuitenkin alan toimijoiden yllätykseksi kesken.

Tv-sarjojen ja elokuvien tuotantokannustin on tuonut Tampereelle merkittävän paljon suuria tuotantoja. Paras esimerkki on Tampereella kuvattu Hollywood-elokuva Dual. Kuva Kansan vihollinen -sarjan kuvauksista Raatihuoneen edustalta viime kesältä.

Suomalaisten televisiosarjojen nousukauden kiihdyttäjiin kuuluu erityinen tukimekanismi. Tuotantokannustinta luotaessa silloinen ministeri Sanni Grahn-Laasonen intoili, että Suomeen voitaisiin saada James Bond -elokuvan kuvaukset.

Vuonna 2017 käyttöön tullut ja Business Finlandin hallinnoima tuotantokannustin on kuitenkin toiminut hyvin ja piristänyt etenkin isomman mittaluokan kotimaista tekemistä. Se ei ole sisällölliseen harkintaan perustuva kulttuurituki, vaan liiketoiminnalle tarkoitettu mekanismi. Erityinen piirre on, että se tuottaa valtiolle paljon enemmän kuin mitä se maksaa.

Keväällä 2022 useassa tuotantoyhtiössä jouduttiin kuitenkin kovan paikan eteen. Kalenterivuoden tuotantokannustimen 9,5 miljoonaa euroa oli jo jaettu.

”Tarkoitus oli kuvata loppuvuodesta Ivalo-sarjan kolmatta kautta. Huhtikuussa kuulimme, että Business Finlandin kaikki tämän vuoden rahat oli jo allokoitu. Se oli shokki”, kertoo Yellow Film -yhtiön tuottaja Jarkko Hentula.

Sarjaa on tehty yhdessä saksalaisyhtiön kanssa. Ivalon ensimmäinen kausi, jossa näyttelivät Iina Kuustonen ja Pihla Viitala, oli valmistuessaan kaikkien aikojen kallein suomalaissarja.

”Kun tuotantokannustin alkoi, epäiltiin, onko Suomessa tarpeeksi hakukelpoisia hankkeita. Niitä on ollut niinkin paljon, että Business Finland on toistuvasti muuttanut ehtoja tiukemmiksi”, Hentula kertoo.

Nyt Business Finlandista kerrottiin, että rahaa ei olekaan. Ivalon budjetista puuttui merkittävä pala. Vaihtoehtona oli jättää kolmoskausi kokonaan tekemättä.

”Työtä oli jo tehty paljon ja sarjaa ennakkomyyty maailmalle Yhdysvaltoja myöten”, Hentula sanoo.

STT:n tietojen mukaan vähintään kuuden sarjan tuotannot olivat keväällä vakavasti vaakalaudalla. Kyse oli jopa satojen henkilöiden työllisyydestä.

Iina Kuustosen tähdittämää Ivalo-sarjaa kuvattiin Saariselällä vuonna 2018.

Ulkomaiset toimijat kiinnostuivat

Poliitikkojen toivomia Bond-kuvauksia ei ole toteutunut, mutta merkkejä Suomen vetävyydestä kuvauspaikkana on nyt tullut. Tampereella kuvattiin amerikkalainen Dual ja Paimiossa kiinalaisrahoitteinen rikosdraama What Remains, jossa näyttelee Stellan Skarsgård.

Samalla suomalaisten oma osaaminen on pantu merkille yhä konkreettisemmin. Netflix ja HBO Max ovat tilanneet ensimmäiset sarjansa Suomesta. Pian valmistuu Jalmari Helanderin toimintaelokuva Sisu, jota Sony ryhtyi rahoittamaan poikkeuksellisella osuudella jo ennen kuvauksia.

Julkisuuteen ei ole kerrottu, mitkä isot hankkeet rohmusivat tuotantokannustimen tämän vuoden määrärahat. Vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi jokin mahdollisesti julkistamaton Suomessa kuvattava Netflix-sarja ja Sorjosesta tunnetun Fisher King-yhtiön suursarja Estonia, jonka kuvauksista suurin osa tapahtuu kuitenkin Belgiassa.

Tuotantokannustinta voi käyttää myös jälkituotantoon. Pelkästään erikoistehosteiden tekeminen Suomessa ulkomaiseen suurelokuvaan voisi periaatteessa olla kymmenen miljoonan arvoinen tilaus.

Tänä vuonna ensi-iltansa saanutta Dual-elokuvaa kuvattiin Tampereen Hämeenpuistossa marraskuussa 2020.

Lisärahoitus viime tingassa

Business Finland ja tuotantoyhtiöiden vaikuttajat tarttuivat keväällä toimeen. Juhannusviikolla ilmoitettiin tuotantokannustimen 7,5 miljoonan lisärahoituksesta vuodelle 2022. Rahat tulivat Business Finlandin sisältä.

Kysymys kuuluu, voiko kriisi toistua ja voivatko ainoastaan alkutalvesta hakemuksensa jättävät hankkeet ehtiä jaolle.

Fire Monkey -yhtiön vastaava tuottaja Roope Lehtinen muistuttaa, että sarjan kehittely kestää 2–3 vuotta ennen kuin rahoja haetaan ja tuotanto alkaa.

”Kansainvälisen rahoituksen kannalta on tärkeää, että mekanismiin voi luottaa. Keskeisin osa kriisiä oli kiusallinen tilanne, kun muut tahot ovat rahansa luvanneet.”

Tuotantokannustimella ei ole ainoastaan vipuvaikutusta yksittäisiin hankkeisiin silloin, kun ne ovat käynnistymässä. Kyse on ennakoitavuudesta. Nyt näyttää siltä, että Ivaloa ja Fire Monkeyn seuraavaa sarjaa päästään kuvaamaan aikataulussa tämän vuoden puolella.

Tuotantokannustimen merkitys on suuri

Tuotantokannustimen maksuhyvitys todistetuista kustannuksista on 25 prosenttia. Edellytyksiin kuuluvat budjetin suhteellinen suuruus sekä suomalaishankkeita koskien tärkeänä se, että hankkeessa on myös kansainvälistä rahaa.

Fire Monkey -yhtiössä vaikuttava Roope Lehtinen on nähnyt suomalaisen draaman kehitystä paraatipaikalta aiemmin myös Moskito-yhtiön johtajana.

– Kun kymmenen vuotta sitten myimme Mustia leskiä ja Helppoa elämää, emme saaneet etukäteen rahaa ulkomailta. Nyt asia on toisin, suomalaiset kiinnostavat.

Fire Monkeyn sarjoja ovat muiden muassa White Wall, Mädät omenat ja Kansan vihollinen. Kansainvälisen rahoituksen kasvun ohella asiat kotimaassa ovat kehittyneet.

– On tullut uusia tilaajia kuten Elisa ja C More. Ylen draamastrategia on kehittynyt. Nyt tilataan muutakin kuin suomalaista käyttödraamaa. Tämä on yhä ison kasvun alue.

Tuotantokannustimen merkitys on Lehtisen mukaan erittäin suuri. Suomalainen sarja tai elokuva mennään kuvaamaan Baltiaan, jos se on järkevämpää. Eri maat kilpailevat kuvauksista omilla kannustimillaan. Yhtenä viimeisistä tuotantokannustimensa lanseerasi Ruotsi.

Lehtinen painottaa kotimaisen osaamisen kehittymistä ja etenkin oikeuksien säilymistä Suomessa. Tuotantokannustimen ansiosta ulkomaiselle osatuottajalle ei tarvitse antaa niin suurta omistajuutta teokseen. Jättituotannot puolestaan ovat mahdollisia epävakauttajia.

– Jos tulee näitä Bond-kuvauksia tai muita isoja juttuja, hyvä, mutta silloin resurssit menevät yhdelle taholle. Ne eivät takaa jatkuvuutta ja kehittävät osaamistakin vain yhdessä päädyssä.