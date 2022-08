Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Klassisen musiikin tähti Santtu-Matias Rouvali ehti kesälomallaan Queenin konserttiin – ”Tampereella on hieno kulttuurielämä”

Puistokonsertti avaa Santtu-Matias Rouvalin päätöskauden Tampere Filharmonian ylikapellimestarina. Nyt Rouvali kertoo, mikä on hänen uransa ykkösprioriteetti. Hiljattain hän sai kotiinsa vieraaksi The New York Timesin kriitikon.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Santtu-Matias Rouvali on luonut Tampere Filharmonialle tunnistettavan profiilin pian 10 vuotta kestäneen johtajakautensa aikana.

Aamulehti Että kuulostaakin Tampere Filharmonia hyvältä jo kauden ensimmäisenä harjoituspäivänä! Menossa ovat lauantaisen puistokonsertin harjoitukset Tampere-talon Isossa salissa tiistaina. Ohjelman pääteoksia on Pjotr Tšaikovskin Pähkinänsärkijä - baletista koottu orkesterisarja, jonka parissa ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali on elementissään. Partituurista avautuu uusia kerroksia, tutut melodiat viettelevät tuoreina, ja valssirytmit tanssittavat mieltä vastustamattomasti.