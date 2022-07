Pirkkalalainen Heli Kaikkonen ei uskonut tuuriaan bongatessaan Queen-legendat Tampere-Pirkkalan lentoasemalla – Muistoksi jäi harvinaislaatuinen aarre

Heli Kaikkonen lähti nopeasti läheiselle lentokentälle huomattuaan Tampereelle Euroopan kiertueensa päättäneen Queenin Jet Magic -lentokoneen lähestyvän Pirkkalaa. Ikimuistoisen kohtaamisen muistoksi jäi tiettävästi ainoa Brian Mayn Euroopan kiertueella antama nimikirjoitus ja yhteiskuva.

Heli Kaikkonen kuuli Suomen Queen-yhteisön Queen-tietäjältä Kimmo Pullilta, että Brian May (kuvassa) ei ole Euroopan kiertueella antanut ainuttakaan yhteiskuvaa tai nimikirjoitusta. Mikäli tämä pitää paikkaansa, Kaikkosen nimmaroitu fanipassi on todellinen harvinaisuus. ”Tässä on vielä sekin juttu, että oliko tämä viimeinen Euroopan kiertue”, Kaikkonen pohtii tuuriaan.

Aamulehti

Pirkkalalaisen Heli Kaikkosen päässä on viime päivinä soinut Queenin tunnetun hitin Bohemian Rhapsodyn tutut ensimmäiset sanat ”Is this the real life? Is this just fantasy?”.

Kaikkosen suuri haave nimittäin toteutui tiistaina, kun nainen tapasi suosikkiyhtyeensä jäseniä Tampere-Pirkkalan lentokentällä. Muistoksi jäivät yhteiskuvat ja Queenin kitaristi Brian Mayn ja rumpali Roger Taylorin nimikirjoitukset.

Kaikkonen hämmästelee olleensa ainoa lentokentällä paikalla ollut fani. Maylla ja Taylorilla olikin aikaa rupatella Kaikkosen kanssa.

”Minulla on hyvin epätodellinen olo. Yksi unelma toteutui. Queen on ollut osa elämääni vuoden 1985 Live Aid -konsertin esityksestä saakka. Nyt jo edesmennyt isosiskoni tutustutti minut bändiin.”

Idea lentokentälle lähtemisestä syntyi nopeasti.

”Selailen monenlaisia Queenin fanisivuja, lähinnä Facebookissa. Jostakin niistä bongasin, että heidän lentokoneensa on nyt matkalla Milanosta pohjoiseen. Sitten tarkistin asian lentoseurantapalvelusta ja totesin, että hyvänen aika, kone on Turun päällä tulossa. Asumme muutaman kilometrin päässä lentokentältä, joten lähdimme mieheni kanssa nopeasti paikalle.”

Heli Kaikkosen mukaan kitaristi Brian May oli juttutuulella. He keskustelivat muun muassa sunnuntaisesta Tampereen keikasta, joka oli Kaikkoselle kolmas suosikkiyhtyeensä konsertti.

Rupattelivat keikoista

Lentokentällä Kaikkonen huomasi puolisonsa kanssa, että kone on laskeutunut.

”Kului ehkä vajaa puolisen tuntia, kun mieheni huomasi Brian Mayn saapuvan ovista sisään. Kohteliaasti kysyin, voimmeko ottaa yhteiskuvan. Sitten jutustelimme vähän, esittelin itseni, kerroin olleeni keikalla sunnuntaina, kehuin keikkaa, ja juttelimme siitä.

Kun May oli poistunut turvatarkastukseen, Kaikkonen huomasi, että unohti pyytää nimikirjoituksen Suomen Queen-yhteisön fanipassiinsa. Kaikkonen kuitenkin pääsi hakemaan nimikirjoituksen odotusaulan puolelta.

”Sanoin kohteliaasti, että unohdin pyytää nimikirjoituksen. Nimmarin jälkeen hän otti minua oma-aloitteisesti kädestä kiinni, katsoi tiukasti silmiin ja sanoi englanniksi, että jumala siunatkoon sinua.”

Kaikkonen lähti leijuen takaisin aulaan ja huomasi muutaman minuutin päästä myös Roger Taylorin saapuvan paikalle.

”Kysyin kohteliaasti yhteiskuvaa ja nimikirjoitusta myös häneltä, ja sain molemmat. Vaihdoimme hänen kanssaan muutaman sanan keikoista.”

Kaikkonen sai yhteiskuvan myös Queenin rumpalin Roger Taylorin kanssa.

"Monipuolinen ja ajaton bändi”

Sunnuntainen konsertti oli Kaikkoselle kolmas Queenin konsertti. Hän oli paikalla Kaisaniemessä vuonna 2016 ja Hartwall-areenalla 2017.

”Sanotaanko näin, että tämä kolmas oli ehkä mielestäni paras ja tajunnanräjäyttävin tähän mennessä.”

Mikä Queenista sitten tekee Kaikkoselle niin tärkeän?

”Osittain sitä on vaikea selittää. Se on ainakin niin monipuolinen ja ajaton bändi. Queen käytti musiikissaan paljon tyylilajeja ja yhdistelee eri genrejä. Queen on mielestäni hyvin moniulotteinen.”

”Ja kyllähän Freddien ääni on todella ainutlaatuinen, ja Brian Mayn kitarointi omintakeista ja tunnistettavan soundin omaavaa.”

Kaikkonen ei vieläkään oikein osaa uskoa tuuriaan.

”Perheessäni on ollut parin viimeisen vuoden aikana paljon surua. On ihana asia, että tällaisia ilonpilkahduksia tulee välillä elämään.”