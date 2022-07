Vuonna 1903 perustettu Vinhan kirjakauppa sulkee lauantaina ovensa hetkellisesti. Toiminta jatkuu huhtikuussa, mutta perustajasuvun taival kirjakauppiaina tulee päätökseensä. Se on haikea helpotus. Vierailimme kaupassa perjantaina.

Tilaajille

Aamulehti, Ruovesi

Vinhan kirjakaupassa on jo perjantaina luopumisen tunnelmaa. Loppuunmyynti on tyhjentänyt hyllyjä kiitettävästi, ja asiakkailla on tavallista enemmän asiaa kirjakauppias Mika Kauppiselle ja hänen äidilleen, edelliselle kauppiaalle Pirkko Kauppiselle.