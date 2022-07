Muistatko Uniton trikkaajat? Ryhmä esiintyy pitkästä aikaa Tampereella

Tamperelaiskollektiivi Unito esitti seitsemän vuotta sitten Tampere-talossa trikkaukseen perustuneen esittävän taiteen teoksen. Ryhmän haaveena oli viedä poikkitaiteellinen show muuallekin, mutta produktio väsytti tekijänsä. Nyt tekeillä on kollektiivin aiemmasta tuotannosta poikkeava ja genrerajoja rikkova esitys.

Tamperelainen trikkauskollektiivi Unito on viettänyt hiljaiseloa viime vuodet.

Ryhmä oli kotikaupungissaan näkyvästi esillä viimeksi vuonna 2015, kun se toi Tampere-talon Isoon saliin trikkauksen ympärille rakennetun Parsifal-esityksen. Vajaan parin vuoden sisään siitä ryhmä teki vielä muutaman pienemmän irtokeikan, eikä heistä ole sen koommin kuultu.

Ensi viikolla Unito palaa estradeille. Kollektiivin tuorein esitys Changes saa ensi-iltansa Tanssiteatteri MD:n Hällä-näyttämöllä torstaina 21. heinäkuuta.

Changes on seurausta Heikki Järvisen kesäresidenssistä MD:llä. Järvinen on työskennellyt tanssiteatterissa videosuunnittelijana ja koronasulkujen aikaisten esitysstriimauksien parissa, mutta nyt hän on saanut Hällä-näyttämön täysin omaan käyttöönsä heinäkuuksi. Mahdollisuus innosti Järvisen kokoamaan vanhat ystävänsä yhteen harjoittelemaan ja luomaan uutta.

Kesäresidenssin lopputuloksesta tulee hänen mukaansa hyvin erilainen kuin mistään ryhmän aiemmista esitysprojekteista.

”Meille on aina ollut jotenkin tunnusomaista sellainen showmeininki, että heitetään vaan mahdollisimman paljon voltteja ja ukkoja ilmaan, jotta asiat saadaan näyttämään mahdollisimman hienolta. Tavallaan emme osanneetkaan muuta ja oli pakko tehdä sellaista, ettei kukaan näkisi, mitä temppujen välissä tehdään. Kuitenkin se, mitä niiden temppujen ja muiden showelementtien välissä tapahtuu, on aina kiinnostanut minua hirveästi”, Järvinen taustoittaa esityksen lähtökohtia.

Videot innostivat

Unito kasattiin vuoden 2003 kieppeillä tamperelaisten ja helsinkiläisten trikkaajaporukoiden yhdistelmäksi. Alun perin jäsentensä keskinäiseen hauskanpitoon muodostettu ryhmä on esiintynyt vuosien varrella monenlaisissa tilaisuuksissa niin Suomessa kuin ulkomailla ja tehnyt samalla lajia tunnetuksi.

Trikkausta luonnehditaan usein näyttäväksi temppuiluksi, joka yhdistelee muun muassa kamppailulajien, akrobatian, voimistelun ja tanssillisia elementtejä. Laji levisi 2000-luvun alussa netin temppuvideoiden myötä.

”Silloin ei ollut vielä Youtubea ja internet oli nuori. Videoita piti ladata modeemin avulla todella pitkään, ja ne olivat lähinnä pikselimössöä”, Järvinen muistelee skenen alkuvuosia.

Parissakymmenessä vuodessa trikkaus on kasvanut vapaamuotoisesta temppuilusta järjestäytyneeksi harrastus- ja liiketoiminnaksi, ja lajissa myös kilpaillaan jonkin verran. Temppuvideot ovat edelleen yhä osa trikkauskulttuuria, mutta niitä hyödynnetään toisella tapaa kuin ennen.

”Nuoret trikkaajat elävät Instagram- ja Tiktok-ajassa, joka on vain tämä nykyhetki. Meidän videomme ovat Youtubessa, ja niitä pitäisi etsimällä etsiä sieltä. Ei kai Unitoakaan enää moni trikkauspiireissä tiedä”, Järvinen hymähtää.

Lajin muuttuessa myös unitolaisten suhde siihen on muuttunut vuosien varrella. Emil Virtanen, joka on Järvisen tapaan Uniton alkuperäisiä jäseniä, kuvaa, että nykyään ilo on eri tavalla mukana tekemisessä kuin ennen.

”Joskus sitä oli niin tavoitteellinen ja treenasi ollakseen paras. Nykyään tätä tekee enemmän itselleen ja siitä nauttien”, Virtanen sanoo.

Järvinen nyökyttelee. Hänen mukaansa ilmaisu on saanut uudella tapaa tilaa, kun ankaruus omaa tekemistä kohtaan on lientynyt vuosien varrella.

”Joskus olimme tiukkoja siitä, että liikkumisen pitää olla tietynlaista, vaikka että pitää hypätä ilmaan tietyllä tavalla. Nykyään liike on vapaampaa.”

Heikki Järvinen ja Emil Virtanen kertovat nauttineensa kovasti siitä, että tuttu porukka on pitkästä aikaa koossa. Prosessimuotoinen työskentely on ollut heistä mielekästä ja mielenkiintoista. ”Olen löytänyt itsestäni osittain sitä samaa fiilistä kuin silloin, kun keikkailimme enemmän, mutta myös uusia puolia”, Virtanen sanoo.

Changes toteutetaan minimalistisin lavastein ja välinein. Riku Rikkonen hyödyntää esityksessä sirkusmaailmasta tuttua cyr-rengasta. Hällä-näyttämö

Temppuilua vai taidetta?

Järvinen ja Virtanen suhtautuvat trikkaukseen ennemmin ilmaisun ja taiteen muotona kuin huippu-urheiluna. Esiintyminen on ollut aina heille keskeinen osa sitä.

Uniton Parsifal-esitystä markkinoitiin aikanaan maailman ensimmäisenä trikkaukseen pohjautuvana esittävän taiteen teoksena. Produktiossa oli mukana monia esittävän taiteen ammattilaisia, ja teos yhdisteli muun muassa tuliteatteria, sirkusta, tanssia ja videotaidetta.

Järvinen muistuttaakin, että ollakseen esittävää taidetta trikkaus vaatii ympärilleen jotain muutakin. Hän on pohtinut aihetta paljon, jopa termitasolla.

”Trikkaus itsessään on niin vaikea sana, jossa on paljon hassuja merkityksiä. Nykyään me olemme menneet enemmän sellaisen movementin (liikkeen) suuntaan. Tietysti, kun ikää on tullut lisää, liikkeestä on tullut pehmeämpää ja ehkä tutkiskelevampaakin”, hän miettii.

Parsifalia suunniteltiin alkujaan esitettäväksi muuallakin kuin Tampereella, mutta toisin kävi.

”Parsifal väsytti koko jengiä, ja sen jälkeen ihmiset lähtivät vähän omille teilleen. Unito ei ole kuitenkaan ollut koskaan mikään sellainen juttu, että olisimme vaikka kerran viikossa jossain. Edelleenkin se on vähän sellainen läppä tai ikään kuin mielentila”, Järvinen sanoo.

”Emme missään vaiheessa päättäneet, että nyt pistämme pillit pussiin emmekä tee enää koskaan mitään”, Virtanen jatkaa.

”Ehkä teemme taas jatkossa enemmän jotain tällaista. Saa nähdä, olemmeko yhtä finaalissa tämän esityksen jälkeen kuin olimme Parsifalin jälkeen. Todennäköisesti emme”, hän naurahtaa viitaten Changes-projektiin.

Prosessikeskeinen teos

Changesia on ollut tekemässä Järvisen ja Virtasen lisäksi kolme muuta esiintyjää: Henrik Tolvanen, Riku Rikkonen ja Timo Viljanen. Heistä Tolvanen oli mukana Uniton aivan ensimmäisissä esiintymisissä kuutisentoista vuotta sitten. Rikkonen on ollut kiinteämpi osa kollektiivia yli kymmenen vuoden ajan, Viljasen erityisosaamista on breakdance.

Viisikko on työstänyt Changesia prosessikeskeisesti. Teosta on luotu alusta asti yhdessä, ja esiintyjien roolit ovat rakentuneet omalla painollaan. Lopputuloksessa liikeilmaisu on pikemminkin yhdistelmä akrobatiaa, sirkusta ja katutanssia kuin pelkkää trikkausta.

”Tietysti kun viidellä hengellä tekee tällaisen pidemmän esityksen, on ihan selvääkin, ettei luvassa voi olla vanha kunnon Unito-keikka, jossa pelkästään tykitetään menemään, vaan siinä on vähän monipuolisempaa liikettä”, Virtanen sanoo.

Changes on esitykselle monessa mielessä kuvaava nimi. Sen innoittajana on yhdysvaltalaisen soul-laulaja Charles Bradleyn samanniminen laulu (Black Sabbath -cover), jonka piti olla tietynlainen avainkappale koko esitykseen. Suunnitteluvaiheessa esityksen sisältö kuitenkin muuttui alkuperäisistä ideoista siinä määrin, että laulu jäi vain nimeen.

”Meiltä puuttuu vielä kokonaan viimeinen biisi ja se, mitä haluamme sanoa sillä. Haluaisin pitääkin sen mahdollisimman pitkään niin, koska kun olemme treenanneet nyt yhdessä reilun kuukauden, olemme tietysti kehittyneet paljon. Haluaisin, että lopetus olisi projektille vielä jotenkin se piste i:n päälle”, Järvinen kertoo tasan kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa.

Unito: Changes Hällä-näyttämöllä 21.7., 23.7. ja 24.7.

Mitä? Trikkaus Akrobaattinen laji, jossa yhdistellään esimerkiksi kamppailulajien, voimistelun, capoeiran elementtejä. Trikkauksessa temppuja pyritään tekemään sulavina liikesarjoina. Lajille ominaisia liikkeitä ovat erilaiset kierteiset hypyt, voltit ja potkut. Laji on yleistynyt internetin ja erityisesti Youtuben myötä.

Mikä? Unito Vuonna 2003 perustettu tamperelainen trikkaajakollektiivi. Ryhmä esiintyi ensimmäisen kerran Tampereen Ylioppilastalolla vuonna 2006. Sittemmin ryhmä on esiintynyt ja opettanut trikkausta Suomessa ja ulkomailla. Unito oli mukana muun muassa tamperelaisen tulishowryhmä Flamman tuliteatterissa Pyynikin kesäteatterilla syksyinä 2007–2011. Trikkaajat ja tulitaiteilijat ovat esiintyneet paljon myös yhteisen Uniflow-ryhmänsä kanssa. Suomessa Unito tuli suurelle yleisölle tunnetuksi vuoden 2011 Talent Suomi -ohjelmassa, jossa ryhmä eteni finaaliin asti.