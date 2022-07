Main ContentPlaceholder

Näin komeasti käynnistyi metallifestari Sauna – Stam1na pisti valtavan pitin pyörimään Hakametsän parkkipaikalla

Tänään torstaina alkoi Sauna Open Air, jota tähdittävät isot nimet, kuten In Flames, Bullet for My Valentine ja Five Finger Death Punch. Ihmiset olivat pukeutuneet kekseliäästi ja tunnelma oli mainio. Moni odotti innoissaan livemusiikkia pitkästä aikaa. Aamulehti on paikalla kaikkina päivinä.

Hakametsän jäähallin parkkipaikalle muodostui valtava pitti, kun Stam1nan Antti ”Hyrde” Hyyrynen kannusti yleisöä tanssimaan.

Aamulehti Sateen uhka leijailee mustiin pukeutuneen festarikansan yllä, kun Sauna soi ensimmäistä kertaa Tampereen Hakametsässä. Harmaa taivas ei latista tunnelmaa, vaan kruunaa metallifestarin miljöön. Bändien välispiikeissä kuuluu sauna-aiheisia vitsejä, kuten: ”Onko Saunassa kuuma?” ja ”Lisää löylyä Saunaan!”