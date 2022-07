Main ContentPlaceholder

Kulttuuri

Näin upeasti Saunan festarikansa oli pukeutunut – Kysyimme, mistä asut kertovat: ”Yritän näyttää kaikkein vähiten miltään hevifanilta”

Kahtena päivänä Sauna Open Air on tarjonnut hyvää musiikkia ja silmänruokaa pukeutumisen suhteen. Monet ovat laittautuneet kekseliäästi festareita varten, joten kävijäkuntaa on ilo katsella. Yksityiskohtia riittää. Kysyimme ihmisiltä, mistä he ovat ammentaneet inspiraatiota tyyleihinsä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Festivaalikonkari Mana Sidoroff saapui Tampereelle Saunaan miltei suoraan viimeviikonloppuisesta Provinssista. Tosin hän ”kävi välissä Helsingissä suihkun kautta, koska vaimo pakotti.”

Aamulehti Kilttejä, havaijipaitoja, pentagrammi-korvakoruja, liekkikuvioisia maihareita ja pikachu-pipoja. Sauna-festareilla on näkynyt yllättäviä asuja ja pukeutujia, vaikka enemmistö suosiikin yhä sitä vanhaa, aavistuksen kulahtanutta bändipaitaa. Lisäksi festarikävijät ovat laittautuneet sukupuoleen katsomatta. Tätä lisää!