Näillä festivaaleilla järjestyksenvalvojat pyörittelevät peukaloitaan ja kävijät piirtelevät alastonmalleja: ”Jos jotain tehdään rakkaudella niin se näyttää siltä”

Mitäs mitäs mitäs -festivaali järjestetään Nuutajärvellä Urjalassa perjantaista lauantaihin 15.–17. heinäkuuta.

Aamulehti

”Ei täällä ole mitään muuta kuin rakkautta”.

Järjestyksenvalvojan vastaukseen tiivistyy Tuukka Palosen mukaan hyvin se, mistä on kyse.

Palonen on yksi Mitäs mitäs mitäs -festivaalin pääjärjestäjistä. Viime vuonna järjestäjät kysyivät järjestyksenvalvojalta, miten festivaali oli sujunut. Vastaus kuvastaa myös Palosen ja muiden tekijöiden suhtautumista festivaaliin.

”Teemme kaiken vapaaehtoisesti, mielenkiinnosta ja rakkaudesta lajiin. Jos jotain tehdään rakkaudella niin se näyttää siltä.”

Tuttavallisemmin nimellä ”Mitäkset” kulkeva festivaali järjestetään tänä kesänä seitsemännen kerran. Tapahtumaa vietetään Nuutajärvellä Urjalassa 15.–17. heinäkuuta.

Mikä? Mitäs mitäs mitäs Monitaiteinen ja yleisöä osallistava festivaali Nuutajärvellä Urjalassa. Järjestetään perjantaista lauantaihin 15.–17. heinäkuuta. Viime vuonna tapahtuma keräsi yhteensä 3 000 kävijää, nyt kävijöitä odotetaan tulevan noin 3 600. Ohjelmistossa lähes 100 esiintyjää, taiteilijaa ja työpajaa. Tapahtumapaikalle kulkevat festaribussit Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.

Yleisö mukaan

Festivaali on alusta asti profiloitunut monitaiteiseksi ja yleisöä osallistavaksi tapahtumaksi. Palosen mukaan alkuperäinen idea seitsemän vuotta sitten oli tehdä festivaali, jossa on muutakin, kuin musiikkia.

”Nykyään valtavirtafestareillakin on omat monitaideohjelmansa. Meillä on vahva painotus siinä.” Luvassa on muun muassa musiikkiteatteria, lasinpuhallusta ja tulitaidenäytöksiä.

Toinen kantava teema on yleisön osallistaminen, joka viedään Palosen mukaan tänä vuonna entistä pidemmälle.

Festivaali on mukana Operaatio Pirkanmaa -hankkeessa, ja tapahtuma sai rahoituksen osallistavan ohjelman kehittämiseen. Palonen kertoo, että tavoitteena on antaa kävijöillä enemmän roolia, ettei tapahtuma olisi ainoastaan passiivista taiteen kuluttamista.

Ohjelmassa on esimerkiksi ohjattu piirustustyöpaja, jossa piirretään alastonmallia croquis-tekniikalla. Osallistujat voivat piirtää valmiina paikalla olevan mallin tai toimia alastonmallina muille.

Festivaalin tapahtuma-alue sijaitsee Urjalan Nuutajärvellä, jossa kävijät saavat nauttia kauniista maisemista. Paikalle pääsee muun muassa festaribussilla. Kuva vuoden 2021 Mitäs mitäs mitäs -festivaaleilta.

Mahdollisuus artisteille

Palonen itse vastaa tapahtuman artistivarauksista. Hän kertoo, että festivaali haluaa uusia artisteja musiikkimaailman tietoisuuteen. Usealle esiintyjälle kyseessä on ensimmäinen festivaalikeikka.

”On siellä muutamia suuriakin nimiä, mutta olen käyttänyt paljon aikaa siihen, että olen kuunnellut satoja ja satoja bändejä läpi ja poiminut sieltä itsenäisiä helmiä, jotka eivät vielä löydy agenttien listoilla. Niin me ollaan se nähty, että halutaan toimia ponnahduslautana.”

Tänä vuonna alueella on kaksi lavaa, joista toisessa soitetaan enemmän teknoa ja toisessa psykedeelistä trancea. Mukana on uusien artistien lisäksi myös tunnetumpia nimiä. Esiintymässä nähdään esimerkiksi suomalaiset Emma Valtonen, Jori Sjöroos ja Nukkehallitus. Kansainvälisiä artisteja ovat muiden muassa saksalainen Robert Babicz, yhdysvaltalainen Rachika Nayar ja norjalainen Sturle Dagsland.

Taustalla sirkus

Festivaali sai alkunsa sastamalaisesta heinäladosta, jossa esiintyi Palosen, hänen veljensä Jarkka Palosen sekä Maiju Viitasen sirkusryhmä. Jossain kohtaa ryhmä halusi viedä eri taiteenmuotoja yhdistävät esityksen Palosten kotiseudulle Urjalaan. Tapahtuma-alueeksi valikoitui sopivasti eristyksissä oleva, kaunis laaksoalue Nuutajärveltä. Samalla tapahtuma alkoi muotoutua festivaaliksi ja kolmikko siirtyi enemmän tuottajien rooleihin.

Festivaalin nimi tulee siitä, että kolmikko halusi tuottaa yllätyksellistä ohjelmaa, joka saisi kävijät sanomaan ”mitäs mitäs mitäs”. Ensimmäisellä festivaaleilla tähän päästiin muun muassa ohjelmalla, jossa taiteilija juoksi ympäriinsä ja ui alasti läheiseen saareen. Palonen uskoo, että festivaali yltää edelleen samaan reaktioon.

”Saadaan edelleen lunastettua se lupaus, sama fokus on säilynyt vuosien saatossa.”

Mitäs Mitäs Mitäs -festivaali Urjalan Nuutajärvellä 15.–17.7.2022