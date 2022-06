Yle esittää ensi jouluna uuden Muumien jouluspesiaalin sekä Mauri Kunnas -animaation – tarkoituksena on aloittaa uusi jouluperinne

Uusi Muumi-animaatio pohjautuu Joulu saapuu Muumilaaksoon -kirjaan. Animaation on tarkoitus noudattaa mahdollisimman paljon Janssonin alkuperäisiä hahmoja.

Uuden Muumi-animaation pohjana on Tove Janssonin tarinaan perustuva Joulu saapuu Muumilaaksoon.

Yle tekee ensi jouluna yhteistyötä muiden pohjoismaiden yleisradioyhtiöiden kanssa uuden animaatiokokonaisuuden merkeissä. Joulun tähtitarinoita -nimisessä kokonaisuudessa nähdään animaatioita Suomen lisäksi Tanskasta, Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Mukana on uusia animaatioita esimerkiksi Astrid Lindgrenin ja H.C. Andersenin klassikkotarinoista.

Suomesta kokonaisuuteen tulevat Mauri Kunnaksen Kaksitoista lahjaa Joulupukille -kirjaan perustuva 3D-animaatio Kaikkein paras lahja sekä Joulu saapuu Muumilaaksoon -kirjaan perustuva 2D-animaatio. Joulu saapuu Muumilaaksoon perustuu Tove Janssonin Kuusi-novelliin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kunnaksen kirjasta tehdään 3D-animaatio.

Aloite hankkeeseen tuli norjalaiselta Qvisten-animaatiostudiolta. Kunnianhimoisena tavoitteena on luoda pohjoismaiden kesken kilpaileva ohjelma ja perinne vuonna 1958 julkaistulle Samu Sirkan joulutervehdykselle.

”Monella pohjoismaisella yleisradioyhtiöllä on ollut suuri haave tehdä yhteistyötä ja luoda tällainen kilpaileva ohjelma, ja kun tätä ehdotettiin, niin Yle päätti lähteä mukaan”, sanoo Ylen lastenohjelmien tuottaja ja kansainvälinen ohjelmahankkija Virve Schroderus.

Ylellä perinteistä jouluanimaation paikkaa on pitänyt brittiläinen Lumiukko, joka on Schroderuksen mukaan yhä suosittu vuodesta toiseen. Joulun tähtitarinoita on tarkoitus tuoda klassikkoanimaation rinnalle uudeksi perinteeksi.

”Lumiukon myötä on huomattu, kuinka paljon sellaiselle on tarvetta, ja nyt haetaan lisää koko perheen yhteen kokoavaa sisältöä. Istutaan yhdessä alas katsomaan lineaarista televisiota, ja tietysti voi katsoa myös Areenasta.”

Schroderus sanoo satsauksen olevan Ylelle taloudellisesti merkittävä, mutta ei kerro tarkempia lukuja.

Kunnaksen tarina pohjautuu Kaksitoista lahjaa Joulupukille -kirjaan, mutta Schroderus sanoo tarinan olevan silti pitkälti täysin uusi. Käsikirjoittajana on toiminut Leo Viirret. 3D-animaation ohjaa Leevi Lemmetty.

Uudessa Muumi-jouluspesiaalissa käytetään 2D-animaatiotekniikkaa.

Uusi Muumi-animaatio puolestaan pohjautuu Janssonin Kuusi-novellista tehtyyn Joulu saapuu Muumilaaksoon -kuvakirjaan. Toisin kuin uusimmassa Ylen esittämässä Muumi-animaatiossa, jouluspesiaalissa ei käytetä 3D-tekniikkaa. Tarkoituksena on noudattaa mahdollisimman paljon Janssonin alkuperäisiä hahmoja.

Käsikirjoittajana uudessa animaatiossa toimii Eeva Putro, joka käsikirjoitti myös Zeida Bergrothin ohjaaman Tove-elokuvan. Ohjaajana toimii Kari Juusonen ja Jean-Michel Boesch. Musiikista vastaa Tuomas Kantelinen.

Joulu saapuu Muumilaaksoon -tarinasta on tehty tulkinta jo aiemmin vuonna 1992 esitetyssä japanilaisessa Muumilaakson tarinoita -sarjassa, jonka suomenkielinen dubattu versio on ollut Suomessa valtavan suosittu. Schroderus uskoo, että uusille tulkinnoille on tilaa.

”Nämä tarinat ovat niin moniulotteisia ja rikkaita, että niistä saa vielä paljon irti. Katsojat tietysti arvioivat lopulta, että mitä mieltä he ovat.”

Muita kokonaisuuden animaatioita ovat H.C. Andersenin Sikopaimen, Astrid Lindgrenin Kettu ja tonttu sekä Kjell Aukrustin The Record, islantilainen kansantaru The Yule Shoe ja Jakob Martin Stridin Little Frog eli Pikku-Makko.