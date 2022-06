Raskaan musiikin festivaali Sauna Open Air tekee paluun kahden vuoden tauon jälkeen – Luvassa yli 30 bändiä ja uusi tapahtumapaikka: ”Tämän genren ykkösfestivaali”

Sauna Open Air -festivaali mainostaa tulevaa tapahtumaa hauskalla mainoskikalla. Tampereen keskustaan ja muihinkin kaupunginosiin ilmestyi viime yönä 200 Sauna Open Air -ämpäriä. Sisältä löytyy iloinen yllätys raskaan musiikin ystävälle.

Sauna Open Air -festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja tähän mennessä sitä on vietetty kymmenen kertaa. Tänä vuonna tapahtuman perjantain päättää yhdysvaltalainen Five Finger Death Punch.

Suomalaisilla ja ämpäreillä on erityinen suhde. Sen on huomannut myös tamperelainen, RH Entertainment, joka päätti markkinoida järjestämäänsä Sauna Open Airia erikoisella tempauksella.

Tampereen keskustaan ja myös joihinkin muihin kaupunginosiin vietiin keskiviikon vastaisena yönä kaikkiaan 200 ämpäriä ihmisten löydettäväksi. Jokaisessa ämpärissä oli pääsylippu tapahtumaan.

”Se on ihan vain markkinointikikka, ei siinä mitään sen kummempaan. Olemme tehneet näitä aikaisemminkin ja muissakin meidän festareissa”, kertoo RH Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala.

”Tämä liittyy tähän ämpärijuttuun, mitä Suomessa on ollut”, Huhtala sanoo viitaten useisiin kampanjoihin, joissa yritykset ovat isolla menestyksellä jakaneet ämpäreitä erilaisissa tapahtumissa.

Mikä? Sauna Open Air Järjestetään torstaista lauantaihin 7.–9. heinäkuuta. Uutena tapahtumapaikkana Hakametsän jäähallin pysäköintialue. Järjestettiin viimeksi vuonna 2019 Ratinanniemessä, jolloin tapahtuma keräsi 14 000 kävijää. Kahdella lavalla esiintyy yhteensä 32 yhtyettä, mukaan lukien Bullet for My Valentine (Wales), Five Finger Death Punch (Yhdysvallat) ja In Flames (Ruotsi). Portit avautuvat jokaisena festaripäivänä kello 12. Torstain ja lauantain ensimmäiset esiintyjät ovat lavalla kello 12.30, perjantain klo 13.

Tapahtuma kasvaa

Raskasta musiikkia tarjoava Sauna Open Air -festivaali tekee odotetun paluun kahden vuoden tauon jälkeen 7.–9. heinäkuuta.

Tapahtumassa on luvassa uusia tuulia. Aiemmin se on järjestetty Ratinanniemessä, mutta nyt edessä on muutto uuteen paikkaan Hakametsän jäähallin parkkalueelle.

Huhtala kertoo, että järjestäjällä on hyviä kokemuksia uudesta tapahtumapaikasta. Viime kesänä hänen yrityksensä järjesti alueella uuden, Tampere Soi -festivaalin Huhtalan mukaan uusi tapahtumapaikka sai silloin positiivisen vastaanoton.

”Kun aluetta on paljon sitä on helppo rakentaa. Ratinanniemessäkin meille tulisi todennäköisesti ahdasta ja palvelut eivät enää pelaakaan niin hyvin.”

Kun Sauna Open Air järjestettiin edellisen kerran vuonna 2019, se keräsi yhteensä 14 000 kävijää. Myös tällöin kyseessä oli paluu, sillä tätä ennen tapahtuma oli tauolla kuuden vuoden ajan.

Huhtalan mukaan tämän vuoden suhteen ei ole tehty tarkkoja kävijätavoitteita tai -arvioita, koska koronarajoitusten mahdollisuus aiheutti järjestäjissä epävarmuutta. Hän kuitenkin kertoo, että tapahtuma kasvaa ja kävijöitä tulee enemmän kuin vuonna 2019. ”Ne määrät rikotaan, se on ihan selvää. Tapahtuma tulee kasvamaan.”

Sauna Open Air aloitti hauska mainostempauksen. Suomalaisethan tunnetusti tykkäävät ämpäreistä. Tampereen keskustaan ja myös joihinkin muihin kaupunginosiin vietiin keskiviikon vastaisena yönä kaikkiaan 200 ämpäriä ihmisten löydettäväksi. Jokaisessa ämpärissä oli pääsylippu tapahtumaan.

”Genren ykkösfestivaali”

Tampereella järjestetään kesän aikana suuri määrä erilaisia musiikkitapahtumia, joista osa kilpailee yleisöstä keskenään. Huhtala kertoo, että Sauna Open Airin vahvuus on se, että se osuu tiettyyn kategoriaan ja puhuttelee juuri raskaan musiikin ystäviä.

”Se on ihan oma genrensä ja sillä on monivuotinen historia festarina. Mielestäni se on Tampereella tämän genren ykkösfestivaali. Rockfestikin tuli isoin lupauksin Tampereelle, mutta lähti äkkiä pois.”

Huhtala kertoo olevansa innoissaan tapahtumasta. ”Rockfestivaalit ovat olleet tosi mukavia, koska täällä ei ole mitään häiriöitä ja kaikki ovat hyvällä mielin ja tulevat diggailemaan musiikkia.”

Mitkä sitten ovat festarijärjestäjän omat suosikit tapahtumaan?

”Finger deadbunch, se on hyvä. Torstaina menisin varmaan katsomaan Eläkeläiset, perjantaina ruotsalainen Dampf. Lauantaina Danko Jones. Nämä ovat ne mun tärpit.”