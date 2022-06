Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään jo 38. kerran.

Kirjapäiville on tulossa jälleen runsaasti vanhan kirjallisuuden myyjiä, kaukaisimmat Oulusta asti.

Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään Sastamalassa 1.–2. heinäkuuta Sylvään koululla jo 38. kerran.

Mitä uutta on luvassa, toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula?

”Ohjelmassa uutta tarjontaa on muun muassa lauantaina 2.7. kello 13–15, jolloin paikalla on rapsuteltavina Kennelliiton lukukoiria. Yläkertaan on tulossa Hannu Moilasen valokuvanäyttely.”