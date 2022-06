Perinteikkäitä kulttuuritapahtumia ja ruokatempaus Nokialla – Tässä ovat heinäkuun alun parhaat menovinkit

Heinäkuun alussa voi suunnata vaikkapa kirjakaupoille Sastamalaan tai festareille Viikinsaareen tai Ruovedelle.

Aamulehti

1. Vanhan kirjallisuuden päivät

Suomen kesän tärkein kirjallisuustapahtuma järjestetään jälleen Sylvään koululla Sastamalassa. Tapahtuman ytimessä on kirjamyynti: antikvaarisia kirjakauppiaita on noin 30 ja uuden kirjan myyjiä sekä muita näytteilleasettajia noin 40. Luvassa on tuttuun tapaan myös kirjallisuusaiheista ohjelmaa, jonka johtavana teemana on tänä vuonna ääni.

Vanhan kirjallisuuden päivät Sylvään koululla (Ojansuunkatu 8) 1.–2. heinäkuuta. Ovet avoinna perjantaina kello 10–18 ja lauantaina kello 10–17. Vapaa pääsy.

2. Tutustu Hiedanrannan historiaan

Hiedanrannasta on 2050-lukuun mennessä tarkoitus sukeutua Länsi-Tampereen keskus, yli 20 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosa. Hiedanrannan historiaan ja tulevaisuuteen on tänä kesänä mahdollisuus tutustua opastetuilla kävelykierroksilla.

Hiedanranta: Tulevaisuuden kaupunginosa täynnä historiaa -kävelykierros lauantaina 2.heinäkuuta kello 12–13.30. Lähtöpaikka Lielahden kartano. Vapaa pääsy. Kierros järjestetään samaan aikaan useimpina lauantaina elokuun loppuun asti.

3. Kamarimusiikkia Ruovedellä

16. kertaa järjestettävä Musiikkia! Ruovesi -festivaali on käynnissä koko loppuviikon. Kotimaisten ja ulkomaisten mestareiden sävellyksiä kuullaan keskiviikosta sunnuntaihin Ruoveden kirkossa, Muroleen kirkossa sekä Ittipään ja Sointulan työväentaloissa. Ohjelman ja lipunmyynnin löytää osoitteesta musiikkiaruovesi.fi.

Musiikkia! Ruovesi -kamarimusiikkifestivaali Ruovedellä 29.6.–3.7. Aikuisten konserttiliput 30 euroa, lasten kymmenen.

4. Syömään Nokialle

11 nokialaista ravintolaa tai kahvilaa myy kolmen euron hintaisia maisteluannoksia Taste of Nokia -viikonloppuna. Mukana ovat Bufferi, Food & Cafe Frida, Hinttalan Kahvila, Kataja Kahvila-Konditoria, Nokian Panimo, Pancho Villa, Pepper, Pirkkalaistorin Minetti, Scandic Edenin Little Italy sekä Food Market, ja Wäinö. ”Suunnistuspassin” täyteen keräämällä voi osallistua arvontaan.

Taste of Nokia -tempaus 1.–3. heinäkuuta kello 12–18.

5. Rautalankaa Viikinsaaressa

Vuodesta 2006 asti järjestettyä Viikinsaaren maihinnousu -festivaalia vietetään perjantaina. Rautalankamusiikkiin keskittyvässä tapahtumassa esiintyvät tänä vuonna - RAMY House Band, The Spectre, The Skylarks, The Dangers ja The Youngers. Viikinsaareen pääsee Hopealinjojen kyydillä Laukontorilta.

Viikinsaaren maihinnousu Viikinsaaressa perjantaina 1. heinäkuuta kello 18.30 alkaen. Liput ennakkoon 25 euroa ja tapahtumapäivänä 30 euroa, sisältää laivamatkan.