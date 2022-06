Ruoveden musiikkijuhlat palaa kotimaisin voimin tutulle paikalleen – Vinkkaamme festivaalin odotetuimmat teokset

Ruoveden musiikkijuhlat on juurtunut paikkakunnalle hyvin, sillä tämän vuoden festivaalin järjestysnumero on jo 16. Pääkonsertit ovat Ruoveden Sofia Magdalenan kirkossa.

Ruoveden kirkko on taas musiikkijuhlien pääpaikka. Kuva viimeiseltä kesältä ennen korona-aikaa vuodelta 2019.

Aamulehti

Klassinen kamarimusiikki soi taas Ruovedellä tutulla paikallaan kesä-heinäkuun vaihteessa parin vuoden poikkeusolojen jälkeen. Kesän 2020 festivaali peruuntui kokonaan, ja viime kesänä Musiikkia! Ruovesi -tapahtuma järjestettiin vasta elokuussa.

”Tämäkin kesä on vielä jonkin verran koronaeristyksen leimaama. Otimme sen verran varman päälle, että kaikki taiteilijat tulevat kotimaasta. Mackenzie Melemed on tosin amerikkalainen, mutta hänkin asuu Suomessa. Meillä täällä Suomessa on mahtava joukko nuoria huippumuusikoita. Parempaa jengiä ei voisi saada kasaan uuden sukupolven muusikoista”, sanoo festivaalin taiteellinen suunnittelija, huilisti Anna Aminoff.

Festivaalilla soittavia nuoria energiapakkauksia ovat muun muassa viulistit Kasmir Uusitupa, Otto Antikainen ja Tami Pohjola, alttoviulisti Kristian Sallinen sekä sellistit Senja Rummukainen ja Sirja Nironen. Kokeneempaa kaartia edustavat laajan Sibelius-ohjelman keskiviikon avauskonsertissa soittava pianisti Eero Heinonen, harmonikkavirtuoosi Mika Väyrynen ja Aminoff itse.

Mitä? Ruoveden musiikkijuhlien vinkit Ke 29.6. klo 19. Ruoveden kirkko. Eero Heinonen, piano. Sibeliuksen pianomusiikkia. Vinkki: Kukka-sarja. To 30.6. klo 19. Muroleen kirkko. Säveltäjäniminä Stravinsky, Popper, Ries, Dvóràk ja Brahms. Vinkki: Brahmsin jousisekstetto nro 1 B-duuri. Pe 1.7. klo 19. Ruoveden kirkko. Säveltäjäniminä Dvóràk, Franck ja Zarębski. Vinkki: Franckin viulusonaatin versio sellolle ja pianolle. La 2.7. klo 14. Ittipään työväentalo. Säveltäjäniminä Economou, Zinovjev ja Crusell. Vinkki: Economounin Lapsuuden oikut sooloharmonikalle. La 2.7. klo 19. Sointula. Säveltäjäniminä Godard, Piazzolla, Poulenc, Lehár, Sallinen, Monti ja Saint-Saëns. Vinkki: Piazzollan Le Grand Tango. Su 3.7. klo 16. Ruoveden kirkko. Säveltäjäniminä Bach, Zemlinsky, Mahler, Rahmaninov, Brahms ja Svendsen. Vinkki: Mahlerin lauluja sarjasta Des Knaben Wunderhorn.

Myös festivaalin konserttimäärä heijastelee korona-ajan varovaisuutta. ”Konsertteja on nyt kuusi, kun joskus aiempina vuosina niitä on ollut kymmenenkin.”

Ohjelmien keskeistä antia ovat romanttiset kamarimusiikkiteokset, joita muusikot mielellään soittavat. ”Olen kuunnellut ohjelmissa tosi paljon muusikoita ja heidän ehdotuksiaan. Mitään yhtä teemaa ei ole. Jokainen konsertti on oma maailmansa”, Aminoff sanoo.

Aminoff teki monta festivaalia yhteistyössä belgialaisten pianistien Inge Spinetten ja Jan Michielsin kanssa. Korona katkaisi ainakin toistaiseksi tämän linkin.

”Ohjelmia on hauskempi tehdä yhdessä kuin yksin. Olen aina nauttinut ideoiden pallottelusta ja koppien ottamisesta tiimissä. On tämä ollut siinäkin mielessä vähän melankolinen vuosi”, huilisti huokaa.

Kirjakaupasta apua

Ruoveden musiikkijuhlat on juurtunut paikkakunnalle hyvin, sillä tämän vuoden festivaalin järjestysnumero on jo 16. ”Olemme pärjänneet hirveän hyvin. Olemme pysyneet budjeteissa, kun teemme festivaalia riskejä ottamatta tosi varovaisesti ja pienimuotoisesti”, Anna Aminoff sanoo.

Jatkonäkymiäkin hän pitää lupaavina. ”Ruovedelle mahtava juttu on se, että Vinhan kirjakauppa sai uudet omistajat. Toivon, että heidän kanssaan saadaan aikaan yhteistyötä ja tavoitetaan sitäkin kautta laajempaa yleisöä.”

Konsertit järjestetään pääosin tutuissa paikoissa, kuten Ruoveden ja Muroleen kirkoissa sekä Sointulassa. Kokonaan uusi paikka on tänä vuonna Ittipään työväentalo. ”Se on ihana ja intiimi tila.”

Lopuksi festivaalijohtajan vinkit: ”Perjantain konsertissa kuullaan tosi kiinnostava teos, puolalaisen Juliusz Zarębskin pianokvintetto vuodelta 1885. Sitä ei tietääkseni ole vielä koskaan esitetty Suomessa. Toinen suositukseni on sunnuntain päätöskonsertti, jossa esiintyy muiden muassa mezzosopraano Jenny Carlstedt. Hän on mielettömän ihana laulaja, ääneltään kaunis ja tyylikäs esiintyjä.