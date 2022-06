Katso kuvat: Vuoden työ palkittiin hurrauksin ja aplodein Pispalan Sottiisin päätöspäivänä – 260 lasta ja nuorta ympäri Suomen tanssivat samalla lavalla

Metsän lapsi -teos esitettiin Pyynikin palloiluhallissa osana Pispalan Sottiisi -kansantanssifestivaalia. Sadat lapset ja nuoret eläytyivät tanssien suomalaisen luonnon ja mytologian maailmaan.

Tilaajille

Aamulehti

Pyynikin palloiluhallissa käy sunnuntai-iltapäivänä kova kuhina ja supina, kun noin 260 lasta ja nuorta odottaa katsomon edessä ja salin ovien takana pääsyään tanssimatolle. Alkamassa on Metsän lapsi -teos, joka on osa Pispalan Sottiisi -kansantanssifestivaalin ohjelmistoa. Teokseen osallistuu tanssiryhmiä eri puolilta Suomea. Osa tanssijoista on ehtinyt harrastaa jo pidempään, kun taas esityksen nuorin tanssija liikkui lavalla vielä kontaten.