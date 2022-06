Teoksen teemat ovat monikerroksisempia minä Tuntematon tanhuaja ne esittää.

Sorokoskan tanssiryhmän vahvuus on kyky käyttää ääntä ja laulaa, kirjoittaa Merja Koskiniemi arviossaan.

Tamperelainen kansantanssi- ja musiikkiryhmä Sorokoska täyttää tänä vuonna hienot 30 vuotta. Juhlavuoden pääteos Tuntematon tanhuaja hyödyntää, muuntaa ja lopulta plagioi muuta taidetuotantoa surutta.

Tuttujen musiikkiteemojen upottaminen teoksen musiikkiin ohjailee oivasti ajatuksia. Joutsenlammen pikkujoutsenista on tehty lukemattomia muunnelmia, joten siitä kumpuava lyhyt kohtaus on vain kulunut. Järkytys itselleni on teoksen neljäs osa, nimeltään Sorokoska 30 vuotta.