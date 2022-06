Tanssin, musiikin ja näyttelemisen juhlaa Aira-musikaalissa: ”Kokonaisuus tarjoaa montaa tyylisuuntaa”, arvioi kriitikko

Heikki Paavilaisen käsialaa olevaa Aira-musikaalia on jouduttu odottamaan, mutta nyt näytökset on vihdoin saatu käyntiin. Musikaalin ensi-ilta oli 16. kesäkuuta Apianniemen kesäteatterissa. Kriitikko Juhani Valli katsasti esityksen ennakkoon 13. kesäkuuta.

Aira-musikaalia on jo ehditty odottaa. Kaksi vuotta on ollut taukoa, musikaalia on todella harjoiteltu ja nyt on nähtävissä lopputulos. Voisi sanoa, että kyseessä on Apian kesäteatterin toistaiseksi paras esitys.

Aira Samulinin elämä on ollut pitkä ja kivinen. Samulin on aina ponnistellut vain eteenpäin. Vastoinkäymisiä on elämä pitänyt sisällään jopa niin paljon kuin yhden ihmisen kohdalla on mahdollista.