Juhannusviikolla Pirkanmaa näyttää parastaan, kun väkeä houkutellaan tansseihin, näyttelyihin ja saunomaan. Satoi tai paistoi, tekemistä riittää.

Haikan lavalla Pirkkalassa tanssitaan sunnuntaina J.A.L.O.:n tahdissa, mutta aattona ja juhannuspäivänäkin Pirkanmaalta löytyy tansseja. Kuva on vuoden 2021 juhannukselta.

1. Viikolla museoon

Mitä viidakossa tapahtuu öiseen aikaan? Vapriikin Apinat-näyttelyn taskulamppuopastuksella tutustutaan yöapinoiden maailmaan. Draamakierroksella pääsee tutustumaan Wivi Lönnin suunnittelemiin Keskuspaloasemaan ja Kauppaoppilaitokseen. Perjantaista sunnuntaihin museokeskus on suljettu.

Vapriikin opastukset keskiviikkona 22.6. Wivi Lönnin matkassa 22.6. klo 12.00, Viidakon yö – taskulamppukierros klo 16.00 ja 16.30

2. Aattona saunaan

Juhannus on saunomisen juhlaa ja Tampereen seudulla yleisiä saunoja riittää, lähtien nyt vaikka Saunaravintola Kuumasta, Rauhaniemestä, Rajaportista, Kaupinojan saunasta tai Viikinsaaresta. Juhannuksena myös Tampereen maauimala on auki, mutta löylyihin siellä ei pääse.

Juhannussaunoja useissa Tampereen seudun yleisissä saunoissa. Maauimala avoinna juhannusaattona klo 7.00–14.00 ja juhannuspäivänä klo 13.00–20.00

3. Juhannuksen tanssilavat

Rönnin juhannusta tahdittaa Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Vehkakosken rantalavan juhannustanssien solisti on Janne Tulkki ja bändi Tulinen sydän. Hämyslavalla Nokialla soi Markku Aro & Diesel. Toivolan lavalla Hämeenkyrössä juhannustansseja siivittää aattona Helminauha ja juhannuspäivänä Kari Hirvonen.

4. Juhannustanssit kotiterassilla

Kaupungissakin pääsee tanssimaan juhannuksena. Tai vaikka kotiterassilla: Aamulehti nimittäin näyttää juhannusaattona suorana G Livelabin juhannustanssit, joissa kansaa on tanssittamassa Kuurankukka-hitistä ja Tuttu Juttu Show’sta tunnettu Joel Hallikainen Patajätkä-yhtyeineen.

G Livelabissa Tampereella ja Aamulehden verkossa 24.6. klo 19

5. Kesällä näyttelyyn

Nyt on paras aika katsastaa Pirkanmaan alueen kesänäyttelyt. Pisin perinne kesänäyttelyistä on Oriveden Purnussa. Urkin piilopirtissä Pinsiössä avautui viime viikolla ilmastoaiheinen taidenäyttely ja Mäntässä pari viikkoa sitten Mäntän kuvataideviikot. Myös Tampereen taidekattaus on tunnetusti vahva.

Purnu Mustasaari 63, Orivesi, Urkin piilopirtti Sasintie 400, Pinsiö ja Mäntän kuvataideviikot Tehtaankatu 21, Mänttä.