”Tarjoamme mukavan ja aikuisen tavan kuulla artisteja" – Laukon kesäkonserttien sarja kokoaa kotimaisia huippuja, katso tästä kaikki esiintyjät

Myös kuvataide on Laukon kesän keskeistä antia. Tänä vuonna päärakennuksen juhlakerroksessa on esillä Marjatta Tapiolan iso Kallo-näyttely. Toinen merkittävä taiteilijanimi on Kauko Lehtinen.

Aamulehti

Laukon kartano Vesilahdella on lyönyt läpi pirkanmaalaisen kulttuurikesän menestyjänä. Se tarjoaa yleisölle tänäkin kesänä laajan konserttisarjan ja modernin kuvataiteen keskeisten tekijöiden näyttelyitä. Jo viime kesänä Laukon konserttianti herätti huomiota eri musiikinlajeja edustavalla nimekkäällä artistijoukolla. Sama linja jatkuu tämän kesän 18 konsertin paketilla.

”Viime kesänkin perusteella voi sanoa, että yleisö on löytänyt Laukon puistokonsertit. Kävijöitä on konserttia kohden tuhannesta kahteen tuhanteen. Sana leviää suusta suuhun. Meidän konserteillamme on oma leimansa, kun niissä käymiseen voi yhdistää näyttelyitä. Tarjoamme mukavan ja aikuisen tavan kuulla artisteja”, sanoo Laukon kartanon omistajaperheeseen kuuluva Liisa Lagerstam, joka myös vastaa paikan kulttuuritoiminnasta.

Mitä ja missä? Laukon kartanon puistokonsertit Sijainti: Laukon kartano Vesilahdella noin 40 km Tampereen eteläpuolella. Konserttien ajankohta: 18.6.–19.8. Kaikki konsertit alkavat klo 18. Konserttikalenteri: La 18.8. Johanna Rusanen ja Pami Karvonen. Pe 1.7. Waltteri Torikka. La 2.7. Litku Klemetti ja Lyyti. Pe 6.7. Timo Lassy Trio. Pe 8.7. J. Karjalainen. La 9.7. Maija Vilkkumaa. Ke 13.7. Jukka Perko Swingtet. Pe 15.7. Katri Ylander. La 16.7. Jarkko Ahola. Ke 20.7. Maustetytöt ja Agents. La 23.7. Erin. To 28.7. Ellinoora. La 30.7. Vesterinen Yhtyeineen. Pe 5.8. Steve ‘n’ Seagulls. La 6.8. Olavi Uusivirta. Pe 12.8. Maria Ylipää & Ystävät. La 13.8. Irina. Pe 19.8. Diandra.

Konserttisarja käynnistyy tämän viikon lauantaina 18.6. sopraano Johanna Rusanen-Kartanon ja pianisti Pami Karvosen konsertilla. Kesän aikana tarjolla on kevyen klassisemman lisäksi poppia, rockia, iskelmää ja jazzia.

Kesän muita esiintyjiä ovat muiden muassa Waltteri Torikka, J. Karjalainen, Jukka Perko, Timo Lassy, Olavi Uusivirta, Maija Vilkkumaa, Erin, Litku Klemetti, Ellinoora, Diandra ja Maustetyttöjen ja Agentsin yhteiskokoonpano.

Johanna Rusanen ja Pami Karvonen avaavat Laukon konserttikesän.

Liisa Lagerstam vastaa Laukon kesän muusikoiden valinnasta. ”Olen sellainen yhden naisen tuotantotiimi. Ainakin kommunikaatio pelaa hyvin”, hän nauraa. ”Kun yleisö tuntee minut minä heidät, pystyn tuomaan konserttipuolelle sellaisia artisteja, joista kävijämme ovat kiinnostuneita.”

Pienen tapahtumajärjestäjän vahvuus on miljöössä ja olosuhteissa. ”Artistitkin tykkäävät käydä Laukossa. Olemme myös sopivan kokoinen yleisömäärien osalta, ei jättisuuri, muttei ihan pienikään.”

Kalloja ja surrealismia

Myös kuvataide on Laukon kesän keskeistä antia. Tänä vuonna päärakennuksen juhlakerroksessa on esillä Marjatta Tapiolan iso Kallo-näyttely.

”Tapiola on Suomen tunnetuimpia nykytaiteilijoita, joka oli hienoa saada Laukkoon. Laukon näyttelyiden todellinen vahvuus on minusta kuitenkin se, että meillä on tänä kesänä kuusi erilaista näyttelyä, joissa on vähän samaa kuin konserttikalenterissa: ne ovat erilaisia, mutta kovatasoisia”, taiteilijat valinnut Liisa Lagerstam sanoo.

Marjatta Tapiolan Kallot ovat esillä Laukon päärakennuksen juhlakerroksessa.

Päärakennuksen galleriakerroksessa näytteillä on suomalaiseen surrealismiin pysyvän jäljen jättänyt Kauko Lehtinen. Kymmenen vuotta sitten kuolleen taiteilijan tuotannosta on esillä poikkeuksellisen laaja kattaus.

”Ne ovat Lehtisen omasta kotikokoelmasta. Hänhän ei mielellään myynyt teoksiaan. Tämä näyttely on toteutettu yhdessä hänen poikansa Kari Lehtisen kanssa.”

Laukon kesän muut kuvataiteilijat ovat jo viime kesältä tuttu Heikki Marila, Viljami Heinonen, Moosa Myllykangas ja Tapani Kokko.