Paulina Ahokas on tapahtuma-alan konkari – 50 vuotta täyttävä Tampere-talon johtaja uskoo yhdessä tekemiseen: ”En keksi mitään merkittävää, mitä olisin saanut aikaan yksin”

Kuka? Paulina Ahokas

Syntynyt Siilinjärvellä 1972.

Filosofian maisteri Turun yliopistosta 1999, pääaine kulttuurinen musiikintutkimus. Johtamisen EMBA-tutkinto Aalto EE:stä 2014.

Prahassa 1992–1995, työskenteli jazzklubin ja rockklubin promoottorina. Turun Down by The Laiturin markkinointi- ja tiedotuspäällikkö 1998–1999. Suomen Lontoon-instituutin Arts Manager 1999–2001. Musexin eli Music Export Finlandin toiminnanjohtaja 2002–2011.

Tampere-talon toimitusjohtaja vuoden 2012 alusta.

Valtion taideneuvoston jäsen 2016–2019, Ylen hallituksen jäsen 2018–2022. Musiikki & Median hallituksen varapuheenjohtaja vuoden 2017 lopusta, LiveX Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019 alusta.

Tampereen kukkaispormestari 2020, nimitettiin 2020 Ruotsin kunniakonsuliksi Tampereelle.

Täyttää 50 vuotta perjantaina 17. kesäkuuta