Nokia-areenan ensimmäiset julkisen taiteen teokset on julkistettu.

”Eikö sieltä tuu mittää muuta ohjelmaa”, kysyy Suomi-asuun pukeutunut sohvaperuna samannäköiseltä kaveriltaan tamperelaissyntyisen taiteilijan Hemuloordin eli Heidi Hemmilän kaksiosaisessa videotaideteoksessa Nokia-areenan aulassa.

Sitten kanava vaihtuu 13 kertaa, ja muuta katsottavaa tulee ruudulle: lottoa, ankan peppuja, vanhoja hittibiisejä, matopeliä ja romantiikkaa. Vaikutelma on humoristinen.

Nokia-areenassa paljastettiin tiistaina kolme uutta julkista videotaideteosta. Teokset pyörivät pääsisäänkäynnin suurissa näytöissä, ja ne ovat yleisön nähtävillä aina areenan aukioloaikoina.

Aulaan on valittu kolme videotaideteosta, joista kaksi on helsinkiläisten mediataiteilijoiden ja yksi tamperelaissyntyisen kuvataiteilijan.

Heidi Hemmilä alias Hemuloordi iloitsi saadessaan julkisen teoksensa synnyinkaupunkiinsa. Tampereella hänen teoksiaan on ollut aiemmin esillä Haiharan taidekeskuksessa.

Kiitos Salkkareille!

Hemuloordin humoristinen videoteos on nimeltään Kiitos 19.30–20.00. Teokset paljastanut Tampereen kaupungin tapahtumajohtaja Perttu Pesä kuvaili teosta villiksi kortiksi ja hulluksi ideaksi.

Hemuloordi on Tampereella syntynyt taiteilija, joka työskennellyt videon, veistosten ja keramiikan parissa. Tampereen kuvataideakatemiasta valmistuneella taiteilijalla on ollut yksityis- ja yhteisnäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen teoksiaan on muun muassa nykytaiteenmuseo Kiasman kokoelmissa.

”Asun nykyisin Helsingissä, mutta olen ylpeä tamperelaisuudestani. Kummeli on minusta aina ollut hyvä. Taiteilijan tie ei ole maailman helpoin tie, mutta olen tehnyt sen valinnan jo useamman kerran. Toissa päivänä tein taas valinnan taiteen puolesta ja otin loparit päivätyöstäni Helsingin ratikan lipuntarkastajana”, vuonna 1989 syntynyt Hemuloordi paljasti.

Jälkeenpäin hän vitsaili hakevansa nyt lipuntarkastajaksi synnyinkaupunkinsa ratikkaan. Hemuloordin teoksen nimi Kiitos 19.30–20.00 viittaa Suomen suosituimpiin tv-sarjoihin kuuluvaan Salattuihin elämiin.

Mediataiteilijat Vesa Vehviläinen (vas), Pinja Valja, Juha Vehviläinen ja Heidi Hemmilä saivat kunnian olla Nokia-areenan ensimmäisten julkisten taideteosten tekijät. Vesa Vehviläisen mukaan julkisen taiteen kilpailut ovat harvinaisia ja siksi tervetulleita.

Erilaiset teokset

Taiteilijoiden palkkio teoksista oli 10 000 euroa. Myös tekniikkaan meni osansa. Summa ei ole suuri, sillä esimerkiksi mediataiteilija Pinja Valja maksoi siitä palkkiot esiintyjälleen ja kuvaajalleen.

Valjan tyylikkäässä videoteoksessa Kuin vettä vain kuvataan taitoluistelija Kiira Korven esiintymisasun monivaiheista ja hienovaraista valmistumista pukuompelija Elina Louerannan taitavissa käsissä.

Kolmas teos on Pink Twins -duon, eli veljesten Juha ja Vesa Vehviläisen, Parametropolis. Se on animaatio, joka kasvaa ja kehittyy algoritmin ohjaamana ja herättää donitsin himon.

Pink Twins on taiteilijoista kokenein, parivaljakko on työskennellyt tiiviisti musiikkia ja videota yhdistäen vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 2015 Pink Twins oli Suomen suurimman taidepalkinnon Ars Fennican ehdokkaina.

Tampereen taidemuseon museoamanuenssin Janne Kauppisen mukaan teosten valinnassa oli tärkeää se, että katsoja saattaa katsella niitä vain lyhyen aikaa. Aulassa tauotta pyörivien teosten pitää toimia katkelmallisina. Niiden piti olla myös kansainvälisiä.

Pink Twinsin Parametropolis on animaatio.

Videoteokset ovat Nokia-areenan ensimmäinen julkisen taiteen panostus.

”Areenalla on 650 erilaista mediapintaa, ja siksi ajattelimme, että videotaide sopii tänne kuin nappi nenänpäähän”, areenan toimitusjohtaja Marko Hurme sanoo.

Kymmeniä kiinnostuneita

”Areenalla olisi myös runsaasti harmaita ja tylsiä pintoja, jossa olisi lisää tilaa julkiselle taiteelle”, vihjasi sanoi taidekoordinaattori Heini Orell tamperelaisesta julkiseen taiteeseen erikoistuneesta Frei Zimmer oy:stä.

Orellin lisäksi valintaraatiin kuuluivat Nokia-areenan tuotantopäällikkö Alex Regan, Operaatio Pirkanmaan tuottaja Ilona Kyykoski, museoamanuenssi Janne Kauppinen sekä Suomen Taiteilijaseuran nimittämät taitelijajäsenet Tatu Tuominen ja Teemu Lehmusruusu.

Ensimmäisen vaiheen portfoliohakuun kiinnostuneita taiteilijoita ilmoittautui useita kymmeniä. Valinnan viimeisessä vaiheessa pyydettiin ehdotukset kuudelta taiteilijalta, joista valintaraati valitsi lopulliset teokset.

Hankkeen tuotti maaliin asti Tampereen kaupungin hallinnoima kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke Operaatio Pirkanmaa, joka toteuttaa Tampereen seudun kulttuuripääkaupunkihaun tavoitteita vuosina 2022–2024 pienemmällä budjetilla.