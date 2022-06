Annikin runofestivaalin tarjonta hurmaa jälleen Tampereella – katso kuvakooste tapahtumasta: ”Sellainen kattaus, ettei auta kuin katsoa läpi”

Annikin runofestivaali loi jälleen lämminhenkisen matkan runouden ja taiteen sisimpään Tampereella. Annikin puutalokorttelin sisäpihalle kasvanut kansainvälinen runofestivaali tarjoaa yhteisöllisyyttä ja iloa jokaiselle aistille.

Annikin runofestivaalista on kasvanut vuosien varrella merkittävä kotimaisen ja kansainvälisen runouden näyttämö. Lavalla lausui esikoisrunoilija Kirsi-Maria Moberg.

”Annikki on kiinnostava tapahtuma ja miljöö. Täällä on helposti lähestyttävä kyläyhteisön tuntu ja kattaus sellainen, ettei auta kuin katsoa loppuun”, totesivat helsinkiläiset Ruska Salkosuo ja Tatu Nuotio saavuttuaan festivaalipihalle Tampereelle lauantaina. Tammelan viimeisen umpinaisen puutalokorttelin suojissa on järjestetty Annikin runofestivaaleja jo lähes 20 vuoden ajan.