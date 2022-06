Muumeja, lelukirppis ja nuorisomusikaali – poimi tästä viikon menovinkit

Mitä pitemmälle kesä etenee, sitä enemmän myös tapahtuu. Nyt luvassa on niin Vesterisen keikka Pyynikillä kuin vaikka kesäpäivät Eteläpuistossa.

Aamulehti

1. Nuorta energiaa

Mikä sopisikaan heräävään kesään paremmin kuin nuorisomusikaali. Groove on Pyynikin kesäteatterin ja Tampereen yhteiskoulun lukion Tykin yhteistuotanto. Grooven on käsikirjoittanut ja ohjannut Marika Vapaavuori. Tykkiläisten lisäksi lavalle nousevat näyttelijät Lari Halme, Petra Karjalainen ja Verneri Lilja.

Nuorisomusikaali Groove Pyynikin kesäteatterissa Tampereella 30.6. asti.

2. Iki-ihanat muumit

Muumimuseo täyttää viisi vuotta perjantaina 17.6. Syntymäpäivää juhlistetaan ilmaisella sisäänpääsyllä ja koko päivän auki olevalla viirityöpajalla Ateljeessa.

Ateljeessa voi rakentaa oman onnitteluviirin kenelle tahansa. Esillä tuttujen muumikokoelmien ohella on myös näyttely, jossa kurkistetaan Tove Janssonin kirjahyllyyn.

Muumimuseo 5 vuotta 17.6. Muumimuseossa Tampereella kello 9–19.

3. Kesäelämää Eteläpuistossa

Urhon kesäpäivät on kaksipäiväinen ulkoilmatapahtuma Eteläpuistossa. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi alueen toimijoita ja tarjota mahdollisuuksia nauttia Suomen kesästä. Mukana on tänä vuonna myös isompia yrityksiä. Tapahtuman teema on järjestäjien mukaan sport, music & chill. Luvassa on esiintyjiä, lajikokeiluja ja hyväntekeväisyyshuutokauppa.

Urhon kesäpäivät 17.–18.6. Tampereen Eteläpuistossa kello 12-20.

4. Tuttuja hittejä

Vesterisen yhtyeineen Meissä asuu elämä -kiertue pysähtyy sunnuntaina Pyynikillä. Pyynikki-ilmiöön kuuluva keikka tuo paikalle kymmenhenkisen kokoonpanon. Tänä kesänä ahkerasti keikkailevan yhtyeen hitteihin kuuluvat esimerkiksi Kolme hyvää vinkkiä, Faija käyttää napapaitaa ja Kukaan ei koskaan.

Pyynikki-ilmiö, Vesterinen yhtyeineen 19.6. Pyynikin kesäteatterissa Tampereella kello 19.

5. Lelut kiertoon

Lapset ja nuoret saavat itse pitää omia myyntipöytiään Tallipihalla sunnuntaina 19.6. Valmiit pöydät on jo varattu etukäteen, mutta mukaan voi tulla varaamatta omalla pöydällä, viltillä tai matolla. Myydä voi esimerkiksi käytettyjä leluja, kirjoja, pelejä tai jotakin itse tekemäänsä. Taika, Lohikäärmeprinsessa Tuulispää ja Hauskis tuovat pihalle myös glittertatuointeja, kasvokimalteita ja keijujen onnenpyörän.

Lasten oma lelu- ja pihakirppis 19.6. Tampereen Tallipihalla kello 12–16.