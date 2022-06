Tampereen Teatteri remontoidaan 22,5 miljoonalla eurolla – Kuvat: Rakennuksen kylkeen nousee uusi laajennusosa

Tampereen Teatterin kiireellinen peruskorjaus ja lisärakennus vaativat asemakaavamuutoksen. Remontin arvioidaan maksavan 22,5 miljoonaa euroa. Teatterin toimintaa aiotaan jatkaa myös remontin ajan myöhemmin julkistettavissa väistötiloissa.

Tampereen Teatterin pohjoispuolelle suunnitellaan uutta lisärakennusta teatterirakennuksen vaatiman mittavan peruskorjauksen yhteydessä. Remontti on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2025.

Remonttiin ja lisärakennukseen tarvitaan asemakaavamuutos.

Säätiön omistama

Peruskorjaus koskee Keskustorilla sijaitsevaa teatterin 110-vuotiasta päärakennusta, jonka omistaa Tampereen Teatteritalo-säätiö. Säätiö tukee teatteria ylläpitämällä omistamaansa rakennusta ja omistaa myös keskeisellä paikalla Tampereen ydinkeskustaa olevan tontin.

Peruskorjauksella on kiire. Kaupungin keskustan keskeisen historiallisen rakennuksen edellisestä remontista on kulunut jo 35 vuotta.

”Jos musikaalissa on 20 roolia, kahdelle on suihkut ja wc-tiloja käytetään myös yleisön puolelta. Henkilökunta tulee joka päivä töihin pimeän näyttämön kautta”, sanoo teatterinjohtaja Mikko Kanninen.

Talosta puuttuu esimerkiksi hissi. Esitysten aikana puvustajat kantavat kellarista neljä kerrosta kierreportaita painavia pukuja näyttelijöille.

Teatterinjohtaja Mikko Kanninen ja teatterin hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykangas pimeällä näyttämöllä, jonka kautta henkilökunta tulee joka päivä töihin.

Remontti tulee koskemaan teatterin kaikkia tiloja. Sen tarkoituksena on saattaa tilat nykyaikaisten vaatimusten mukaisiksi. Myös yleisö- ja työturvallisuus vaativat peruskorjauksen tekemistä.

”Remontilla on kiire, se ei voi enää odottaa. Teatteritalosta on valmistunut rakennushistoriallinen selvitys ja remontin kustannusarvio on päivitetty tänä keväänä. Lisärakennus vaatii asemakaavamuutoksen, joka lähtee nyt prosessiin”, kertoo Tampereen Teatterin hallituksen puheenjohtaja Päivi Myllykangas.

Mikko Kannisen mukaan lisärakennus ei merkittävästi muuta kaupunkikuvaa.

Laajennusosa kuvassa vasemmalla Vanhan kirkon vieressä. Tiloihin tulee toimisto- ja sosiaalitiloja sekä pieni, 80-paikkainen ulkoilmanäyttämö.

Teatteritalo kuvassa Hämeenkadun puolelta. Lisärakennus näkyy harmaana oikealla.

Samalla Keskustorin aluetta, Laikun lavan puistoa ja Vanhan kirkon edustaa päästään kohentamaan osana Tampereen kaupungin viiden tähden keskustaa.

Edellinen remontti 1980-luvulla

Tampereen Teatterin päärakennus valmistui 110 vuotta sitten. Rakennuksessa on käyty muun muassa sisällissodan 1918 taisteluja.

Jälkijugendia edustavan rakennuksen suunnittelivat Kauno S. Kallio ja Oiva Kallio. Rakennus vihittiin käyttöön 14. helmikuuta vuonna 1913.

Edellisen kerran rakennusta on remontoitu 1980-luvun lopulla. Samalla vuosikymmenellä käyttöön otettu Frenckell-näyttämö ei kuulu Tampereen Teatterin eikä säätiön omistukseen. Teatteri on ollut rakennuksessa vuokralaisena, ja vuokrasopimusta on tarkoitus jatkaa myös uuden omistajan aikana.

Teatterin pohjoispuoleiselle seinustalle suunnitellun laajennusosan tarkoituksena on helpottaa tilapulaa ja mahdollistaa teatterin toimintojen uudelleenjärjestely. Rakennukseen tulevan 80-paikkaisen ulkoilmanäyttämön avulla teatteria on mahdollista avata paremmin myös kaupunkilaisten käyttöön.

Varainkeruukampanja

Remontin kustannusarvio on noin 22,5 miljoonaa euroa. Rahoitukseen tarvitaan valtion ja Tampereen kaupungin tukea, mutta myös yksityisrahoitusta. Laajamittainen varainkeruukampanja on suunnitelmissa ensi syksylle.

Tampereen Teatteri on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joten teatterilla ei ole mahdollisuuksia kattaa rahoitusta esitystoiminnasta syntyvillä tuloilla.

Esitystoimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa myöhemmin julkistettavissa väistötiloissa, joista neuvottelut ovat olleet käynnissä jo jonkin aikaa.