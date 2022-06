Ismo Leikola tekee lisäkeikan Pyynikki-ilmiössä – tapahtuman aloittaa Vesterinen yhtyeineen

Aamulehti

Stand up -koomikko Ismo Leikola tekee lisäkeikan Pyynikki-ilmiö-tapahtumassa Tampereella. Lisäkeikka on 26.7. kello 15. Saman päivän iltakeikka on jo loppuunmyyty.

Keikat ovat osa Leikolan Ei mitään vakavaa -kesäkiertuetta.

Pyynikki-ilmiö alkaa Tampereella Pyynikin kesäteatterissa sunnuntaina 19.6. Ensimmäisenä vuorossa on Vesterinen yhtyeineen.

Tapahtuman muita esiintyjiä ovat Suvi Teräsniska (19.8.), Juice Originals feat. Riku Nieminen (20.8.), Komediafestivaali on the Road (20.8.) ja Jarkko Ahola (21.8.).