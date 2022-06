Juha Torvisen päiväkirja avaa ikkunan Eppujen arkeen, joka on kaukana 1980-luvun jatkuvasta yhdessäolosta: ”Välimme eivät ole huonontuneet, mutta elämä on erilaista”

Juha Torvinen piti päiväkirjaa huhtikuusta joulukuuhun 2021. Keskiviikkona julkaistavassa päiväkirjateoksessa kerrotaan, millaista on elämä yhä vaan aktiivisesti keikkailevan Eppu Normaalin kitaristina. Torvinen soittaisi mielellään uusiakin Eppu-biisejä, mutta on hyväksynyt, ettei niitä vaikuta enää syntyvän.

Aamulehti

Sähköpotkulautaileva, puoluepoliittista sitoutumista kammoksuva mutta mielipiteitä aktiivisesti muodostava, menneisyyteen haikailematon semivegetaristi, joka potee huonoa omaatuntoa hieronnassa käymisestä ja pitää sunnuntaita lähtökohtaisesti turhana viikonpäivänä.

Tällaisia sirpalemaisia ihmiskuvan osia saa kitaristi Juha Torvisesta lukemalla hänen vastikään ilmestyneen teoksensa, Vasenkätisen päiväkirja (Docendo).

Juha Torvinen, puuttuuko tuosta mitään olennaista?

”Eiköhän tuossa ollut kaikki. Ehkä voisi lisätä, että potee huonoa omaatuntoa joka toisesta muustakin asiasta, ja jännittää joka käänteessä vähän kaikkea mahdollista.”

Kuka? Juha Torvinen Torvinen kuvattuna 60-vuotishaastattelua varten vuonna 2019. Syntynyt maaliskuussa 1959 Rovaniemellä. Asuu Ylöjärvellä. Eppu Normaalin perustajajäsen ja kitaristi. Säveltänyt yksin tai Martti Syrjän kanssa Epuille vajaat parikymmentä kappaletta, esimerkiksi John Fogertyn, Yöjutun ja Lensin matalalla. Docendon kustantama päiväkirjateos Vasenkätisen päiväkirja: Merkintöjä rokkielämästä julkaistaan 15. kesäkuuta. Torvinen on aiemmin tehnyt valokuvaaja Harri Hinkan kanssa kirjan Aika normaalia – Tarinoita Eppu Normaalista.

Kumpi on jännittävämpää, soittaa täpötäydellä Ratinan stadionilla vai julkaista oma päiväkirjansa?

”Keikka jännittää enemmän. Kirjan suhteen on turha jännittää, koska paska on jo housuissa. Kirja tulee ulos ja sillä selvä.”

Teos on kiinni nykyajassa, mutta äidyt välillä muistelemaan vanhojakin juttuja. Kuinka luotettava työkalu on ihmisen muisti?

”Erittäin epäluotettava. Ihminen saattaa muistaa totena asioita, joita ei ole koskaan tapahtunut. Mutta minulla on nyt hyvä tilanne, koska kun jutut ovat kirjassa, ne muuttuvat väistämättä todeksi. Eli jos muut yhtyeen jäsenet väittävät jostain asiasta, että ei se noin mennyt, voin sanoa, että älkää viitsikö, se on kirjassani.”

Kenen muusikon päiväkirjan sinä haluaisit lukea?

”Ehkä Frank Zappan. Elämäkerran perusteella hän vaikutti olleen sopivalla tavalla suorapuheinen ja veemäinen ihminen, joten päiväkirjassa voisi vielä raaemmin tulla esiin hänen ajatuksensa muista ihmisistä ja jopa soittokavereista.”

Ei närää Epuissa

Eppu Normaalista, etenkin sen syntyvaiheista ja 1980-luvusta, on tekstejä kirjoitettu maailman sivu täyteen.

Vaikka Eppu Normaali on Torvisen omakohtaisissa päiväkirjamerkinnöissä sivuhenkilön roolissa, teos onnistuu silti antamaan paljon uutta näkökulmaa yhtyeestä kiinnostuneille. Vasenkätisen päiväkirjat kuvaa kiinnostavasti ja vähän haikeasti, miten 2020-luvun Eppu Normaali toimii. 1980-luvun loputon yhdessäolo ja ystäväporukkaelämäntapa on vaihtunut rajatumpaan, tiukan ammattimaiseen toimintaan: keikoille ja kokouksiin tullaan ajallaan, hommat hoidetaan, ja sitten kukin lähtee tahoilleen.

Noinko on?

”Vääjäämättä. Välimme eivät ole huonontuneet, mutta elämä on erilaista. Yksinomaan bändikontekstissa sitä yhdessäoloa vähän kaipaa, koska sitä kautta keksittiin kaikenlaisia hullutuksia, mutta muuten ei. Nykyaika on niin monella tapaa parempi kuin vaikka 1980-luku, että hinta siitä, ettei olla enää toistemme perseissä kiinni oleva kaveriporukka, on aika pieni.”

Mitä se tekee ystävyydelle, kun työskentelee yhdessä yli 40 vuotta ja tulee siinä sivussa huippusuosituksi ja kuuluisaksi?

”Väitän, että se ei tehnyt meille kauheasti. Emme nousseet hetkessä ilmiöksi kuten Dingo tai Cheek, vaan kaikki tapahtui sen verran hitaasti, ettei tavallinen arki kadonnut sivusta mihinkään. Joo, tuli suosiota ja kuuluisuutta, mutta ei niin, että maailma olisi mullistunut kokonaan.”

Kuulostat ajoittain jopa tympääntyneeltä ”sanoittaja-säveltäjä-kaksikkoon”, jolta ei synny enää uutta musiikkia. Aiheuttaako asia närää?

”Ei se närää aiheuta. Pettynyt voi olla väärä sana, mutta minä tykkäisin, jos meiltä tulisi vielä uusia biisejä, mutta näyttää, että ei tule. Martti ja Pantsehan ne lähes kokonaan ovat tehneet, ja jos heitä ei huvita eikä uutta synny, niin ei se kiukuttelemalla muutu miksikään.”

Puhutteko asiasta?

”Ei voi sanoa, että pitäisimme palavereita, mutta joskus siitä puhutaan, ja aina välillä tulee kannanottoja, että kyllähän niitä voisi tehdä. Viime kerrasta on kyllä jo aikaa.”

Onko sinua koskaan kiinnostanut ottaa suurempaa roolia esimerkiksi säveltäjänä?

”Olisi se voinut kiinnostaa, mutta minulla ei välttämättä ole siihen kykyjä. Jotain olen tehnytkin, ja teen edelleen aina silloin tällöin, mutta en Eppu Normaali -tasoista kamaa.”

Eppu Normaali vuonna 1979. Vasemmalta Mikko Saarela (1958–2019), Martti Syrjä, Aku Syrjä, Mikko Syrjä ja Juha Torvinen.

Työssä ja vapaalla

Vasenkätisen päiväkirjat huipentuu Eppujen keikkaan Nokia-areenan avajaisissa. Keikkareissupainotteinen kirja on muutenkin, lupaahan jo mainostekstikin sen kertovan ”millaista on muusikon työ”. Mutta piipahtelee Torvinen muuallakin, teatterissa monesti ja TamU:n pelissä kerran.

Viihdytkö paremmin työssä vai vapaalla?

”Ne ovat niin lähellä toisiaan, että molemmissa yhtä hyvin.”

Montako kertaa vuodessa ajattelet eläköitymistä?

”Tiedostan, että sellainen on joskus edessä, mutta en varsinaisesti ajattele sitä.”

Mikä on parasta teatteria, jota olet Tampereella nähnyt?

”Toivottavasti toisessa suuressa ei pahoiteta mieltä, mutta aika moni Tampereen Teatterin esitys. Makuasioista ei voi kiistellä. Tykkään perinteisestä teatterista, jossa näyttelijät esittävät näytelmää, ja Tampereen Teatteri tekee sitä enemmän kuin Työväen Teatteri.”

Viimeinen kysymys. Kirjoitat, ettet voi ymmärtää, miksi media kysyy sinulta sellaisia asioita kuin ”miten kuntoilet”. Miten kuntoilet?

”Akun Tehtaalla on sählyryhmä. Siellä käyn talven aikana kaksi kertaa viikossa. Lisäksi joogaan ja kesäisin pyöräilen. Siinä riittää tämän ikäiselle tekemistä.”