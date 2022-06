Suomenkielistä reggaepoppia tekevä Aurora esiintyy Tampereen G Livelabissa torstaina 9. kesäkuuta. Aamulehden kuukauden keikan voit katsoa suorana tästä jutusta. Tallenne on katsottavissa viikon ajan.

Laulaja-lauluntekijä Aurora konsertoi Tampereen G Livelabissa torstaina 9. kesäkuuta. Aamulehti näyttää keikan suorana lähetyksenä.

Reggaeta ja poppia sekoitteleva Aurora on tunnettu letkeästä musiikistaan ja aurinkoisista keikoistaan. Hänen hittejään ovat muun muassa Se soi, Täydelliset ja Vettä kaivoon, joita kaikkia on kuunneltu Spotifyssa miljoonia kertoja. Aurora on ollut ehdolla sekä vuoden naissolistin että vuoden pop-levyn Emman saajaksi.