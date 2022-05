Duudsonit ja monsteriautot nähdään syksyllä yhteisessä show’ssa Nokia-areenalla: ”Areena on oiva paikka isoille stunteille”

Monster Jamin tähtinä nähdään Grave Digger sekä El Toro Loco, Megalodon, Earthshaker ja Monster Mutt Dalmatian. Duudsoneilta on luvassa alkuaikojen mallin isoja stuntteja.

Aamulehti

Tampereella kuullaan syksyllä vakuuttavaa moottorin jyrinää, kun moottorispektaakkeli Monster Jam saapuu yhdessä Duudsonien kanssa Tampereen Nokia-areenalle.

Lokakuussa tarjolla on ohjelmaa, jota ei ole muutamaan vuoteen nähty, sillä juhlavuottaan viettävä Monster Jam on ollut Suomessa viimeksi vuonna 2017. Duudsonien yhteinen liveshow koettiin viimeksi kahdeksan vuotta sitten. ”Luvassa on hyvää fiilistä! Tavallaan sitä, mistä aikoinaan aloitettiin. Areena on oiva paikka isoille stunteille”, Duudsonien Jarppi eli Jarno Leppälä kertoo.

Mikä? Monsteriauto Monster Jam -kuskit uhmaavat painovoimaa yli 5 000 kiloa painavien Monster Truckien ohjaimissa. Järkälemäiset ajoneuvot yltävät yli 110 km tuntinopeuteen. Monsteriauto on yleensä suuri ajoneuvo, jossa on isot renkaat ja jousitus. Autot ovat usein pickup-tyylisiä.

Duudsonit eivät missään vaiheessa varsinaisesti lopettaneet yhteistä showuraansa, mutta yhteisesiintymisiin tuli vuosien tauko miesten muiden kiireiden takia. ”Alussa kaikki, mitä tehtiin, tehtiin yhdessä”, Jarppi muistelee. Sittemmin esimerkiksi Jukka Hildén asui pitkään Yhdysvalloissa. Nyt porukka on taas koossa samassa maassa.

”Jos koronasta pitää sanoa jokin hyvä asia, niin tavallaanhan se Jukan taas tänne Suomeen toi.”

Duudsonit ovat jo päättäneet, mitä he aikovat lokakuussa tehdä. Temppuja aletaan kuitenkin harjoitella vasta lähempänä esitysajankohtaa. ”Ovat sitten paremmassa muistissa.”

Jarppi ei vielä ole päässyt tutustumaan Nokia-areenaan kuin ulkopuolelta. Kiekkopelejä seuratessaan hän on ihaillut sitä televisiosta. ”Meidän show’ssamme alakatsomot poistetaan ja alaa suurennetaan, jotta jättiautot pääsevät sisään ja esille.”

Yksi Duudsoneista kuitenkin jo tarkasti areenan myös sisältä. ”Jarno (Laasala) oli yhtä kiekkomatsia katsomassa.”

Pääsy varikolle

Yleisö pääsee Monster Jam -tapahtumassa seuraamaan, kun kuskit kisaavat yli 5 000 kiloa painavien Monster Truckien ohjaimissa.

Monster Jamin tähtinä nähdään Grave Digger sekä El Toro Loco, Megalodon, Earthshaker ja Monster Mutt Dalmatian. Niiden kuskeina ovat Randy Brown, Armando Castro, Tristan England, Peter Nyman ja Cynthia Gauthier.

Tilaisuuteen on mahdollista hankkia myös Varikkoparty-passi, joka yhdessä pääsylipun kanssa oikeuttaa pääsyyn varikkoalueelle ennen esityksen alkua. Myös Duudsonit osallistuvat Varikkopartyihin. Monster Jam & Duudsonit -esitysten liput tulevat myyntiin maanantaina 6. kesäkuuta 2022.

Monster Jam & Duudsonit, Nokia-areenalla Tampereella 14.–16.10.2022.