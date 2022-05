"Leuat loksauttava” Abba-spektaakkeli sai ensi-iltansa Lontoossa: ”Oli vähän epätodellista” – katso miltä näyttää digitaalinen Abba

Digitaalisen Abba Voyage -esityksen avausilta oli eilen torstaina Lontoossa. Suuressa tapahtumassa nähtiin erikoisten ”Abbatarien” lisäksi myös yhtyeen kaikki neljä jäsentä ensimmäistä kertaan kahdeksaan vuoteen.

Abba Voyage luo digitaaliset avatar-mallit yhtyeen neljästä jäsenestä sellaisena kuin he olivat uransa huippuaikoina vuonna 1979. Niin kutsutut ”Abbatarit” luodaan liikkeentallennusteknologialla kolmiulotteisiksi ihmisen kaltaisiksi malleiksi, jotka esiintyvät suurella lavalla laulaen ja tanssien.

Esityksen markkinoinnissa on painotettu, ettei kyseessä ole hologrammiesitys. Sellaisia on tehty jo monista menneen ajan muusikoista ja niihin yleisöt ovat jo tottuneet. Tästä huolimatta monille on jäänyt epäselväksi mitä ”Abbatarit” oikeastaan ovat.

Erikoiselta kuulostava tehoste on vaikeaselkoisuudestaan huolimatta monien mukaan todella uskottava ja todentuntuinen.

”On lähes mahdotonta uskoa, ettet katsele oikeita ihmisiä”, kirjoitti brittilehti The Guardianin kriitikko Alexis Petridis ja kuvaili vaikutelmaa ”leuat loksauttavaksi”.

Digitaaliset avatarit jopa puhuvat ja ottavat yhteyttä sekä yleisöön että toisiinsa. Tämän lisäksi konsertissa kuullaan lähes kaikki Abban rakastetuimmat hitit, kuten Dancing Queen, Mamma Mia ja Waterloo.

Alla konsertista vuonna 2021 tehty trailer-video, jossa ”Abbatarit” nähdään.

Myös kaikki oikeat Abban jäsenet olivat paikalla Voyagen avausillassa Lontooseen erikseen rakennetussa konserttipaikassa.

Tämä on Agnetha Fältskogin, Björn Ulvaeuksen, Benny Anderssonin ja Anni-Frid Lyngstadin ensimmäinen yhteinen julkinen esiintyminen kahdeksaan vuoteen.

Ulvaeus sanoi verkkolehti NME:lle, että ”oli vähän epätodellista” nähdä itsensä ja muu yhtye lavalla menneen diskoaikakauden digiversiona.

”Mutta siihen tottuu. Olemme kuitenkin nähneet itsemme tuon ajan kuvissa ja videoissa lähes joka päivä 40 vuoden ajan.”

Vuonna 1982 toimintansa lopettanutta kokoonpanoa on nähty sittemmin erikseen vähän ja yhdessä vielä vähemmän. 70- ja 80-luvuilla äärimmäisen menestyneen yhtyeen musiikin suosio ei kuitenkaan oikeastaan koskaan hiipunut kovin paljoa.

Vuonna 2016 Abban manageri julkisti yhtyeen työskentelevän ”uuden digitaalisen viihdekokemuksen” parissa ja vuonna 2021 yhtye teki laajamittaisen paluun julkisuuteen muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Samana vuonna Abbalta kuultiin uutta musiikkia ensimmäistä kertaa 40 vuoteen, kun tuore albumi, myös nimeltään Voyage, julkaistiin useiden singlejen vauhdittamana.

Torstaina Lontoossa paikalla olivat myös Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia, eivät tosin virallisissa rooleissaan monarkkipariskuntana vaan Abban jäsenten henkilökohtaisina ystävinä.