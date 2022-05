Depeche Mode -yhtyeen perustajajäsen Andy Fletcher on kuollut

Fletcher oli kuollessaan 60-vuotias.

Lontoo

Brittiläisen rock-yhtye Depeche Moden perustajajäsen ja kosketinsoittaja Andrew "Andy" Fletcher on kuollut. Fletcher oli kuollessaan 60-vuotias. Depeche Mode kertoi suru-uutisen Twitterissä.

”Olemme shokissa ja surun murtamina menetettyämme rakkaan ystävän, perheenjäsenen ja bändikaverin Andy "Fletch" Fletcherin”, yhtye kertoi Twitterissä.

Yhtye muisteli Fletcheriä lämpimästi ja muistutti tämän sydämen olleen täyttää kultaa. ”Hän oli aina paikalla, kun tarvittiin tukea, eläväistä keskustelua, naurua tai kylmää tuoppia olutta.”

Vuonna 1980 perustetun Depeche Moden levyjä on myyty oli 100 miljoonaa, ja se tunnetaan muun muassa hiteistään Personal Jesus ja Just Can't Get Enough.