Yhdysvaltalainen näyttelijä Ray Liotta on kuollut, kertovat useat yhdysvaltalaismediat uutistoimistojen AFP ja Reuters mukaan. Liotta oli kuollessaan 67-vuotias.

Elokuva-alaan keskittyvän Deadline-uutissivuston mukaan hän oli kuollessaan Dominikaanisessa tasavallassa kuvaamassa uutta elokuvaa.

Liotta tunnetaan parhaiten roolistaan Martin Scorsesen ohjaamassa elokuvassa Mafiaveljet. Hän näytteli elokuvassa Henry Hilliä. Mafiaveljet keräsi kuusi Oscar-ehdokkuutta vuoden 1991 Oscar-gaalassa.

Liotta ääninäytteli Grand Theft Auto: Vice City -videopelin päähenkilö Tommy Vercettiä vuonna 2002.

Liottan viimeisin esiintyminen valkokankaalla tapahtui vuoden 2021 elokuvassa The Many Saints of Newark, joka on televisiosarja Sopranosin esiosa. Elokuvassa hänen roolihahmonsa on Salvatore Moltisanti.