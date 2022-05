Suuren kulttuuripalkinnon pokannut klarinettitaituri sai uralleen alkuvauhdin Tampereelta: ”Pyrin siihen, että kaikki, mitä teen, on loppujen lopuksi kamarimusiikkia”

Christoffer Sundqvist on tullut tutuksi RSO:n televisiokonserteista. Nyt hän avaa festivaalikesänsä Tampere Chamber Musicin taiteilijana.

Kesä on ovella, ja muusikot iloitsevat kesätapahtumien paluusta pitkän korona-ajan kurimuksen jälkeen. Klassisen musiikin puolella suven korkkaa Tampere Chamber Music kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

”Onneksi taas mennään. Toivotaan, että festivaalit saavat jatkaa vanhaan malliin”, sanoo Tampereen kamarimusiikkifestivaalin kansainväliseen taiteilijajoukkoon kuuluva suomalaisklarinetisti Christoffer Sundqvist.

Kuka? Christoffer Sundqvist Tukholmassa vuonna 1978 syntynyt suomalainen klarinetisti. Asuu Helsingissä. Aloitti klarinetinsoiton Pietarsaaren konservatoriossa Bernhard Nylundin oppilaana. Suoritti vuonna 2002 diplomin Sibelius-Akatemiassa opettajanaan Anna-Maija Korsimaa. Opintoja myös Baselin musiikkikorkeakoulussa. Voitti jaetun ensipalkinnon Crusell-klarinettikilpailussa 2002. Radion sinfoniaorkesterin sooloklarinetisti vuodesta 2005. Toimi 2013–2016 Pietarsaari Sinfoniettan taiteellisena johtajana. Perusti Sebastian Fagerlundin kanssa Pietarsaareen Rusk- kamarimusiikkifestivaalin 2013. Sai Svenska kulturfondenin 30 000 euron pääpalkinnon toukokuussa 2022.

Hänen elävä ja ilmeikäs soittonsa on tullut laajemmin tutuksi kaikille niille, jotka ovat katselleet eri kanavilta Radion sinfoniaorkesterin konsertteja. Laajasti etäyhteyksien kautta näkyvän orkesterin tehtävä etenkin korona-aikana on ollut merkittävä. ”Yleisö on saanut olla meidän mukana koko korona-ajan. Näin kontakti on pysynyt.”

Isoista myöhäisromanttisista teoksista orkesterityössään nauttiva Sundqvist on myös hyvin aktiivinen kamarimuusikko eli pienempien kokoonpanojen muusikko. Tai ei hän itse isoa eroa tee orkesterityön ja muiden esiintymisten välille.

”Kamarimusiikki on kaikkein tärkein juttu minulle muusikkona, olenpa sitten orkesterissa tai solistina. Pyrin siihen, että kaikki, mitä teen, on loppujen lopuksi kamarimusiikkia. Kamarimusiikkia soittamalla kommunikoimme toistemme kanssa. Se on kaiken ytimenä siinä, mitä musiikki ihan oikeasti on”, hän sanoo.

Suomalainen koulutus

Tampereen kamarimusiikkifestivaalilla Christoffer Sundqvist soittaa useammassa konsertissa monenlaista musiikkia Francis Poulencin sonaatista Beethovenin Gassenhauer-trioon.

”Se on ainoa Beethovenin trio, jota soitetaan klarinetilla, joten se on ohjelmassani aika usein. Beethoven kirjoitti sen näppärästi klarinetille, mutta se on suosittu myös viulu-piano-sello-versiona. Kappaleen voi tehdä hyvin hauskasti ja se antaa tilaa leikille ja huumorille. Poulencin sonaatti on hyvin perinteistä ohjelmistoa klarinetistille. Olen soittanut sitä pianisti Heini Kärkkäisen kanssa aiemmin Kuhmossa.”

Mitä ja missä? Tampere Chamber Music Ajankohta: 1.–5.6. Konserttipaikat: Tampere-talon Pieni sali, G Livelab, Muumimuseo, Vanha kirkko. Taiteilijoita: Robert Cohen, sello, Christoffer Sundqvist, klarinetti, Heini Kärkkäinen, piano, Priya Mitchell, viulu, Marko Ylönen, sello, Eero Heinonen, piano, Réka Szilvay, viulu, Atte Kilpeläinen, alttoviulu, Pontus Sundset, tanssi, Jukka Perko, saksofoni. Säveltäjänimiä: Mendelssohn, Poulenc, Beethoven, Sostakovits, Bloch, Mozart, Pärt, Fauré, Sibelius, Bartok. Lapsille: Tove Janssonin rakastettu kuvakirja Kuinkas sitten kävikään? kohtaa Satu Silvon lukemana musiikin Muumimuseon kahdessa konsertissa (3.6. ja 4.6.). Näyttelijä Seela Sella puolestaan lukee lapsille tarinoita musiikin rinnalla (5.6.). Rentoutusta: Töistä kotiin palautuen -konsertissa musiikista voi nauttia patjalla maaten (3.6.) Luennoitsijoita: Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen (Lapsen luovuus) ja aivotutkija Katri Saarikivi (Aika ja aivot) luennoivat (4.6.).

Sundqvist ehtii Tampereella soittaa myös lastenkonsertissa ja pitää kamarimusiikin mestarikurssin. Koulutus ja lapset ovat hänelle sydämen asia, kuten ne ovat Tampereen festivaalin johtajalle Heini Kärkkäisellekin.

Festivaalin tämän vuoden teemanimi Aikasillalla – taikaa ja tarinoita juontuu lasten kyvystä nähdä maailma ja sen ihmeitä, mutta ohjelma ottaa huomioon myös ikähaarukan toisen pään esimerkiksi palvelutalokonsertilla.

Ruotsissa syntynyt, mutta Pietarsaaressa kouluvuotensa viettänyt Sundqvist on itse saanut nauttia suomalaisen musiikkikoulutusjärjestelmän antoisuudesta ja tuesta. Musiikki tuli vakavasti nuoren ”Toffen” elämään Pietarsaaren konservatoriossa. Sieltä hän ponnisti Sibelius-Akatemiaan ja alansa huippumuusikoksi.

”Haluan korostaa suomalaisten musiikkiopistojen merkitystä siinä, että meillä on niin paljon hyvin klassisen musiikin tekijöitä. Kun harrastus sopii jollekin oppilaalle, hänelle annetaan mahdollisuudet kehittyä ja edetä. Siihen koko järjestelmän idea perustuu. Systeemi vie selkeästi eteenpäin askel askeleelta. Ja kun vielä saa inspiroivan opettajan, kuten minä Bernhard Nylundin, kipinä säilyy.”

Palkinto yllätti

Christoffer Sundqvist on ehtinyt luoda merkittävän uran orkesterimuusikkona, solistina, kamarimuusikkona ja festivaalijohtajana. Hän perusti kymmenisen vuotta sitten marraskuisen Rusk-festivaalin Pietarsaareen säveltäjäystävänsä Sebastian Fagerlundin kanssa.

Sundqvistin laaja-alaisuus on huomattu ja tunnustettu. Hänet palkittiin pari viikkoa sitten suomenruotsalaista kulttuuria tukevan Svenska kulturfondenin 30 000 euron pääpalkinnolla. Sitä voi pitää palkintona elämäntyöstä, vaikka Sundqvist onkin vasta 44-vuotias. ”Palkinnon saaminen oli minulle suuri yllätys ja ylpeydenaihe. Se ei ole mistään yhdestä saavutuksesta, vaan siinä on pohdittu kauan, kenelle se annetaan.”

Suomenruotsalainen kulttuurisäätiö myönsi Christoffer Sundqvistille suuren kulttuuripalkinnon toukokuun puolivälissä.

Palkintoperusteluissa korostettiin hänen laadullista tinkimättömyyttään ja taiteellista johtajuuttaan erilaisissa yhteyksissä.

Harva muistaa, että ennen vuonna 2005 alkanutta pestiään Radion sinfoniaorkesterissa Christoffer Sundqvist sai ensikokemuksensa orkesterityöstä Tampere Filharmoniassa.

”Tampere oli minun ensimmäinen orkesteripaikkani 2004. Ehdin olla siellä vain puoli vuotta, sillä otin opintovapaan, kun minun piti valmistua Baselin musiikkikorkeakoulusta. Sitten keväällä 2005 Radion sinfoniaorkesterissa tuli yllättäen auki sooloklarinetin paikka, jonka sitten sain.”

Tampereella hän ehti kuitenkin kokea muutaman mieleen jääneen konsertin. ”Yksi oli Mahlerin kuudes sinfonia, jonka Muhai Tang johti. Siitä on upea muisto.”

Sundqvist palaa Tampere-taloon elokuussa Radion sinfoniaorkesterin kanssa. ”Saatiin mahtava tilaisuus tulla Tampereelle juuri ennen orkesterin vierailua Lontoon Proms-festivaalille.”