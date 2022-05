Arvio: John Williamsin elokuvasävelet täyttivät Tampere-talon – Yksi kappale puhutteli ylitse muiden

Konserttiarvio: Tampere Filharmonia soitti Eero Lehtimäen johdolla konsertillisen aikamme suosituinta elokuvamusiikkia.

Kun sinfoniaorkesterit nykyään soittavat elokuvamusiikkia, John Williamsia harvemmin unohdetaan. Tähtien sodat, Harry Potterit, Jurassic Park, E.T., Tappajahai ja monet muut Hollywood-suosikit ovat saaneet ison osan tehovoimastaan hänen melodiarikkaasta ja rehevästi orkesterille kirjoitetusta musiikistaan. Williamsin voi jopa väittää dominoivan elokuvamusiikkikonsertteja, eikä ihme, sillä yleisö on innoissaan ja orkesterit saavat uusia kuulijoita.

Alkuvuonna 90 vuotta täyttäneen elokuvasäveltäjän nykyistä tähtiasemaa kuvaa se, että hänet on kelpuutettu 2020-luvulla ensi kertaa johtamaan omaa musiikkiaan jopa Wienin ja Berliinin filharmonikkojen luokse.

Musiikki Tampere Filharmonia ★★★★ Kapellimestari: Eero Lehtimäki. Paikka ja aika: Tampere-talon Iso sali 25.5.

Williamsin tuotantoon kuuluu myös muuta kuin elokuvamusiikkia, mutta kuvien kanssa keskusteleva ison orkesterin sointi on olennaisin osa hänen säveltäjäkuvaansa. Se sointi voi joskus olla hieman yksiulotteinen. Tämän Eero Lehtimäen johtaman Tampere Filharmonian Williams-konsertin alussa luulin hetken, että musiikki tuli osittain vahvistimien kautta. No eipä tietenkään tullut, sillä musiikki vain soi karun metallisena ja suoraviivaisena. Se sointi on kuin tehty konsertin avannutta Teräsmiehen marssia varten.

Hiljaisemmissa ja hitaammissa kappaleissa sointi sai enemmän sävyjä, kuten Tähtien sodan Leian teemassa ja etenkin Schindlerin listan kuolemattomassa teemassa. Jos Williamsin tuotannosta pitäisi nostaa esiin yksi kiistaton mestariteos, se olisi Schindlerin listan musiikki. Steven Spielbergin hienoin elokuva innoitti myös Williamsin luovimmilleen. Konserttimestarina toiminut Lotta Laaksonen soitti Schindler-teeman juuri niin sopivan hauraalla ja kyynelehtivällä ilmaisulla kuin kappale vaatii orkesterin huokaillessa herkästi rinnalla.

Rohkea Tappajahai

Palanen Schindlerin listan teemaa tuli vastaan kivana itsesitaattina toisen puoliskon aloittaneessa Harry Potterin ja viisasten kiven Hedwigin teemassa. Hyvää omaa keksintöä kannattaa aina uusintaa ja varioida. John Williams teki sitä monissa muissakin filmimusiikeissaan.

Kuten tämänkin konsertin teosvalikoima osoitti, Williamsin sävelkieli on varsinkin suuren menestyksen vuosina ollut tiukasti kiinni Hollywoodin valtavirrassa. Teemat ovat uljaita, eeppisiä ja mieleen jääviä, mutta myös tuttuja ja turvallisia. Hänen musiikkinsa puhuu samaa kieltä kuvien kertoman tarinan kanssa.

Rohkeimmillaan Williams oli tässä konsertissa varhaisessa Tappajahaissa, jossa säveltäjä leikitteli rytmeillä ja soittimellisilla yksityiskohdilla paljon vapaammin kuin myöhemmällä urallaan. Tappajahain musiikki menee tehokkaasti veden alle ja tavoittaa samaan aikaan pedon liikkeet ja pelon ilmapiirin.

Tällaiset erillisistä paloista kootut konserttiohjelmat ovat väkisinkin hajanaisia, vaikka kokonaisuutta kuinka sitoisi yksi ja sama säveltäjä. Eero Lehtimäki johti ja juonsi konsertin innokkaasti, mutta mitään suurta musiikillista jatkumoa ei hänkään saanut iltaan luotua. Lähimmäksi sitä tultiin lopuksi kuullussa Tähtien sodan orkesterisarjan ensimmäisessä osassa, jossa teemat risteilivät dramaattisesti ja todistivat Tampere Filharmonian iskuvoimaisuuden.

Tampere-talo heijasteli Ville Syrjän valosuunnittelun ansiosta musiikin tunnemaailmaa monipuolisesti. Ja salin tähtikatolle oli taas asiallista käyttöä!