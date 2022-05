Aamulehdessä alkaa uusi sarjakuva: Palkittu Pikku-Berliini korvaa Zeldan

Zeldasta ei ole enää saatavissa julkaisematonta materiaalia.

Aamulehti

Aamulehden sarjakuvasivulle ilmestyi tänään perjantaina uusi tuttavuus, Pikku-Berliini. Se korvaa Zeldan, jonka tekijä on lopettanut sarjan tekemisen, eikä julkaisematonta materiaalia ole saatavissa.

Pikku-Berliini on ruotsalaisen Ellen Ekmanin vuodesta 2013 lähtien ilmestynyt, monesti palkittu sarjakuva.

Se kuvaa piikikkään humoristisesti nykypäivän nuoria aikuisia iloineen ja murheineen. Pikku-Berliinin väki yrittää sinnikkäästi ja turhaan välttää hipsteriksi leimautumista. Makkaroita täytetään, olutta pannaan ja LP-levyjä keräillään, mutta vain ”ironisesti”.

Sarja on saanut useita palkintoja, muun muassa Pohjoismaiden suurimman sarjakuvapalkinnon Stora Pondusprisetin (2013), Albert Engströmin nuorisopalkinnon (2016) ja Ruotsin Serieakademin Adamson-patsaan (2016).

Malmön sarjakuvakoulussa opiskellut Ellen Ekman (s. 1986) on Tukholmassa asuva sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja. Pikku-Berliini on hänen tunnetuin työnsä. Ekman on kuvittanut myös lastenkirjoja.