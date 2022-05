Euroviisujen finaali kisataan tänä iltana Torinossa – voittaako lähes varmana voittajana pidetty Ukraina vai koetaanko viisuyllätys?

Suomen edustaja The Rasmus esiintyy finaalin alussa neljäntenä kilpailijana.

Euroviisujen finaalissa on mukana myös Suomen edustaja The Rasmus kappaleellaan Jezebel.

Tänään selviää kuka voittaa Euroviisut, kun viisufinaali kisataan Italian Torinossa. Finaalissa on mukana myös Suomen edustaja The Rasmus kappaleellaan Jezebel.

Viisufinaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Ennakkoon lähes varmaksi voittajaksi on veikattu Ukrainaa.

The Rasmus esiintyy finaalin alkupuoliskolla heti neljäntenä. Finalistit arpoivat kummalla puoliskolla finaalia ne esiintyvät, ja lopullisen järjestyksen päättivät viisujen tuottajat.

Alkupuoliskon esiintymispaikat eivät ole olleet Euroviisuissa menestyksen kannalta parhaita. Viisuasiantuntija Anna Muurinen arvioi perjantaina uutistoimisto STT:lle, että The Rasmus nousee esiintymispaikasta huolimatta kymmenen parhaan maan joukkoon. Bändin vahvuutena on energinen esiintyminen ja hyvä liveshow.

”Tuommoinen esitys, niin ei esiintymispaikalla ole dramaturgian kannalta väliä. Luulen, että se muistetaan läpi kisan”, Muurinen sanoi.

Vedonlyöjät eivät kuitenkaan usko The Rasmuksen menestykseen, eikä Suomen uskota nousevan kymmenen parhaan maan joukkoon.

Suomen aikaa kello 22 alkavaa finaalia voi seurata suorana TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta.

Ukrainan voittoa on veikattu koko kevät

Viisufinaaliin eteni tiistaina ja torstaina järjestetyistä semifinaaleista yhteensä 20 maata. Lisäksi finaalissa on suoraan mukana "The Big Five" eli viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Koko kevään ylivoimaisena voittajasuosikkina on ollut Ukraina. Maata edustaa Kalush Orchestra kappaleella Stefania, joka yhdistää hip hopia ja ukrainalaista kansanmusiikkia.

Ukrainan lisäksi viideksi parhaaksi maaksi on vedonlyönneissä veikattu jo pitkään Ruotsia, Britanniaa, Italiaa ja Espanjaa. Maat ovat olleet yleisön suuria ennakkosuosikkeja.

Britanniaa edustaa Tiktok-tähti Sam Ryder äänihuulia revittelevällä Space Man -kappaleella. Ruotsin Cornelia Jakobs esittää Hold Me Closer -voimaballadin pelkistetyllä live-show'lla.

Italiaa edustaa myös vuonna 2019 maata edustanut Mahmood yhdessä Blancon kanssa italiankielisellä balladilla Brividi. Espanja luottaa menevään tanssipopiin Chanelin espanjankielisellä SloMo-kappaleella ja näyttävällä koreografialla.